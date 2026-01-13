煮麵泡沫狂溢出好難清！達人揭「加1神物」 免再刷瓦斯爐

記者鄭玉如／台北報導

煮麵時最怕一個不留神，鍋中滾水瞬間溢出，把爐台弄得一團亂。家事達人陳映如分享一招「超簡單防溢鍋技巧」，當水煮到大滾時，可先在鍋中加入「一小匙奶油」或「少量沙拉油」，再將麵條放入鍋中，滾水就不會再外流，效果相當明顯，不少網友大讚實用。

陳映如在臉書粉專指出，鍋中的水煮到大滾時，先在鍋裡加入「一小匙奶油」或「少量沙拉油」，接著放入麵條，實際觀察會發現，即使水持續沸騰、看起來快要溢出，滾水卻會在鍋緣自動停下來，不再外流，幫助爐台保持乾淨，省去清潔的時間。

陳映如進一步說明其中原理，因為油脂會浮在水面上，改變水面的表面張力，讓煮麵水即使大滾，也不容易溢出來。

不過，陳映如提醒，該技巧有幾個關鍵要點要注意。首先是一定要在「下麵條之前」就先加油；第二，油量不需要多，只要薄薄一層浮在水面即可，油若加太多，可能讓煮好的麵條口感偏油，反而影響風味；最後是，不要等到麵條已經下鍋才加油，防溢效果會大打折扣。

