煮龍蝦驚見「牠生寶寶了」！65萬人看傻求情：別讓小孩變孤兒

國際中心／綜合報導

努提亞拉發現，龍蝦在水槽裡面「生寶寶」。（圖／翻攝自Threads @nurtyara_wong）

看到這幕你吃得下去嗎？馬來西亞一名女子努提亞拉（Nurtyara）近日買龍蝦回家，但當她正要下鍋烹煮的時候，竟發現周邊突然跑出許多「龍蝦寶寶」，讓她不知道該如何是好，只好將這驚奇的一幕PO上網。眾人看到紛紛幫忙求情，「別煮！不然小孩沒有媽媽！」

努提亞拉近日在Threads上分享一段影片，透露自己準備要煮飯，沒想到本來應該是食材的龍蝦，竟然在水槽裡面「生寶寶」。從畫面中看到，一隻龍蝦身邊有許多小龍蝦寶寶也在水中游來游去，且多達數十隻。

短短10秒鐘影片吸引65萬人觀看，眾人紛紛求努提亞拉別煮那隻龍蝦，「這太讓人心碎了，把牠放到魚缸裡面，好好保護孩子吧」、「讓媽媽把牠們撫養長大」、「應該不要捕帶卵的龍蝦，讓牠們回歸大自然」、「不要！小孩會變成孤兒。」

也有人開玩笑表示，「不要下鍋！把龍蝦母子養起來，就會有源源不絕的龍蝦可以吃」、「太好了！買一送十」、「把牠們全部養大，然後煮給全家人吃。」

