煮一壺月光做酒／張士傑

張士傑

這題目是昨夜翻書時偶然瞥見的。紙頁泛黃，字跡有些模糊了，偏偏這七個字，像月光般從字縫裏漏出來，落在眼底，就再也挪不開。我關了燈，在黑暗裏坐了許久。窗外有半輪月亮，薄薄地貼在玻璃上，像誰忘在那兒的一枚書簽。

忽然想起老家的院子。也是這樣的夜晚，奶奶總在葡萄架下擺一張小凳。她不說“賞月”，只說“月亮出來了，該去坐坐”。她燒水不用煤炭，固執地要用柴火灶。水將沸未沸時，她指著壺口騰起的白氣說：“你看，月亮煮進水裏了。”

那時我只當是老人的癡話。城裏住久了，連月亮都成了窗外一件裝飾，有也好，沒有也罷。路燈太亮，霓虹太豔，誰還有閒心抬頭，去認領那一捧薄薄的光呢？直到去年秋天，我熬夜趕稿到淩晨三點，頸椎疼得轉頭都難。推開陽臺門的瞬間，月光毫無徵兆地，劈頭蓋臉地灑了我一身。那麼滿，那麼靜，靜得連自己血液流動的聲音，都仿佛聽得分明。

我愣在那兒，半晌，忽然明白了奶奶的話。

原來月光真是能煮的。用長久的凝望作柴，用無處可寄的心事煨火。煮出來的，不是茶，是酒。不醉人，只醉心。

唐人張若虛寫“江畔何人初見月？江月何年初照人”，這個問題問了一千多年，月光還是那個月光。李白舉杯邀月，對影成三人，那壺酒裏定然摻了大半月光，不然怎會醉得這樣浪漫？蘇東坡更直接，“明月幾時有，把酒問青天”，問著問著，自己也化進了月光裏。

可我們呢？我們趕路時低頭看導航，失眠時刷手機。偶爾抬頭，看見月亮，也只是匆匆一拍，加個濾鏡發朋友圈。我們收集了太多月亮的圖片，卻弄丟了養月光的容器。月光原是要用眼睛去盛、用掌心去接的。

上個月搬家，在箱底翻出一只粗陶壺。是奶奶留下的，壺身有手捏的痕跡，釉色深深淺淺，像被月光浸染過千百回。我把它洗淨放在窗臺。現在，每個難以入眠的夜晚，我就倒些清水進去，不，不是倒水，是舀進半窗清輝。燈也不開，任它在那裏，靜靜地盛著一壺光。

壺當然不會真的沸騰。可當我靠近，臉頰觸到壺身微涼的粗礪，仿佛有什麼正在深處慢慢化開。不是酒，卻比酒更溫潤；不是藥，卻比藥更慰藉。原來煮月光，煮的哪里是天上的光影，分明是心裏那些捨不得、放不下的舊事：奶奶在夏夜裏哼著的詞句模糊的歌謠；父親指著銀河，教我認牛郎織女星的那個露水很重的晚上；還有很久以前，和誰並肩走著，一句話也不說，卻覺得月光把路都照成了河流的那個夜晚。

這些碎片在生活的洪流裏沉得太深，深到以為已經遺忘。可月光如水，總能滲進最細微的縫隙，把它們打撈上來，在壺裏輕輕搖晃。

於是我也不再那麼焦躁。寫不出字時，便扭頭看看那壺月光。它仿佛在說：有些東西，急是急不來的，得等；有些光亮，也不是你能搶來的，得它自己願意照進來。就像釀酒，得等糧食在暗處慢慢發酵，等時光將所有的躁動都沉澱下去。而月光這壺酒呢，要用的，怕是整整一生的晴陰圓缺，悲歡喜樂。

壺裏的水，仿佛真的有了溫度，不是炭火給的，是我的目光，久久地焐著。

我忽然想，或許每個人心裏都該有這樣一個壺。不必精緻，甚至可以有些裂紋。夜深人靜時，便將它捧到窗前，接住那些無人認領的、清清白白的月光。然後慢慢煮，煮到往事浮起，煮到堅硬的心變軟，煮到忽然聽懂某句從前不懂的詩，也忽然想起了某個已經走遠了的人。

窗外的月亮，又向西偏了幾分。壺還是那只壺，月光也還是那片月光。

但我知道，有些東西，終究是不一樣了。

當我終於學會，在這個匆忙得讓人喘不過氣的人間，靜靜地為自己，煮一壺月光當酒。

不圖什麼，只為在乾渴的時候，能嘗到一點生命裏最初的清甜。