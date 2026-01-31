煮「符令」助安眠？濟公師父踩紅線 衛生局要查

記者廖宜德、陳逸潔、沈明志／雲林報導

小心踩紅線！有婦人到雲林虎尾一間宮廟求神問卜，濟公裝扮的師父喊出「不用吃藥」，告訴婦人把符令煮一煮吃下去就能好眠，更手持法器拍打婦人頭胸背，畫面掀起熱議，當事師父也是這間廟的宮主，他澄清只是免費義診，頂多算是民俗療法，但衛生局要介入調查。

濟公師父對婦人指點迷津。

濟公師父：「整個身體痛光光，不會好，我有一張令符給妳好不好？不用吃藥啊。」

虎尾這間宮廟內，濟公裝扮的師父對著一旁站著婦人指點迷津。

濟公師父：「你只要這樣煮，炭火、青色竹子喔。」

婦人：「真的炭火喔？」

濟公師父：「竹子炭火，符令吃下去妳會很好睡，妳以前也很會做夢。」

符令被當成藥帖了嗎？師父接著祭出大招，左右開弓拿出濟公扇及木棍的法器，朝著婦人的頭部、胸部及背部不斷拍打加持。

濟公師父拿出法器拍打婦人手部。

濟公師父：「先吃符令讓妳體驗一下再說，手來打三下。」

濟公師父澄清只是民俗療法。

影片在網路上瘋傳掀起網友熱議，針對開符令治病，當事的師父也是宮廟的宮主有話要說。

虎尾代天宮宮主陳永全：「只是草莓有關係啊，又不是中藥對不對？用法器打一打而已，那是民俗療法，沒有什麼醫療行為，又沒有針灸又沒有什麼？」

雲林縣衛生局技正劉勇材出面說明。

雲林縣衛生局技正劉勇材：「虎尾某宮廟疑似非醫事人員執行醫療行為，本局將派員前往緝查，如查證屬實，將移請地檢署偵辦。」

衛生局表示若涉及違法，最重可依醫師法第28條處30萬元以上150萬元以下罰鍰，並最重可處5年以下有期徒刑。

衛生局強調若查出涉及違法，最重可依醫師法第28條處30萬元以上150萬元以下罰鍰，並最重可處5年以下有期徒刑，符令或許能安神，但若身體病痛還是得尋求醫師診治。

