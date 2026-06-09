煮「蟑螂湯」治病？一票網友嚇壞 網紅嬤公開料理祕訣：很香

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娛樂中心／綜合報導

6月份是蟑螂最活躍的繁殖巔峰期，尤其近來連日大雨，平常潛伏在水溝的蟑螂就會跑出來，讓許多民眾相當崩潰，而近日一名網友分享母親曾喝過蟑螂湯的故事，掀起網友的共鳴。

其中，有網友提出蟑螂治病的說法，「我爸說他小時候家裡會養一缸乾淨的蟑螂，如果受傷把蟑螂的頭拔掉，內臟擠出來敷傷口，是一種抗生素」，而據傳統中醫藥學，蟑螂具有解毒、消水腫的功效，臨床上則曾用來調理咽喉腫痛、扁桃腺發炎等病症，隨著現在醫學進步，目前會培育特定蟑螂，進行藥物研發。

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事實上，網紅「金棗阿媽」曾在兩週前分享蟑螂的料理方式，直呼「吃起來很香」，透露處理蟑螂時，必須要將頭連同腸子拉起，塞入鹽巴後進行烘烤，便可食用，而「金棗阿媽」也透露有次因為養父沒將內臟處理乾淨，結果吃下後有腥臭味，「害我吐得要死」。

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