煲湯煮到乾鍋 警消及時制止避免悲劇

【警政時報 薛秀蓮 ／基隆報導】基隆市警察局第二分局八斗子分駐所於4日下午接獲新豐街一帶社區報案，有一住家傳出很濃的燒焦味。

八斗子分駐所警員邱宜庭（左)、温效賢（右）。(圖／記者薛秀蓮 翻攝)

警員邱宜庭、温效賢獲報後趕往現場，果聞到很濃的燒焦味，便逐戶清查，住戶皆外出應門表示並非自家散出的味道，警方便擴大清查，果然發現味道是從另一戶飄散出來的，但由於警方不斷敲門、按鈴皆無人回應，遂立即請值班人員協助過濾資料並聯繫，也一併請社區管理中心人員儘快聯繫屋主，以及請消防到場協處。一陣兵荒馬亂之際，正準備破門、叫鎖匠時，住戶陳姓男子（51年次）方出來應門，告知警消人員自己煮湯未注意導致鍋內乾燒，也對這次造成的誤會感到抱歉，其他住戶也對於警消人員即刻排除危害覺得安心。

警方於現場清查燒焦味飄散位置並維持秩序。(圖／記者薛秀蓮 翻攝)

第二分局八斗子分駐所呼籲，民眾於家中使用電器或炊煮時應注意安全，離開時應將電源或火源關閉，以避免發生災害。

