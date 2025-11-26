煽動政變又想落跑？巴西前總統「破壞電子腳鐐」辯：藥物產生幻覺…遭判27年3個月

巴西前總統波索納洛遭判刑27年3個月。圖／翻攝自FB／Jair Messias Bolsonaro

巴西前總統波索納洛（Jair Bolsonaro）2019年就任總統後，就以極右翼民粹風格執政，其軍事懷舊、反體制言論引發國內高度分裂，也屢遭外界批評試圖削弱巴西選舉制度，最終因策劃推翻2022年總統大選結果、企圖阻止現任總統魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）就任而依政變等罪行淪為階下囚。巴西最高法院審理後，裁定波索納洛罪名成立，正式判處有期徒刑27年3個月。

巴西前總統涉政變！煽動暴動後還想躲到阿根廷

波索納洛的政變發動起始要回顧到2022年，他在當年的總統大選中以些微差距敗給左翼的魯拉，但波索納洛拒絕公開承認敗選，並與盟友提起訴訟，指控選舉結果存在「差異與漏洞」。案經大法官莫拉埃斯（Alexandre de Moraes）審理後，認為波索納洛毫無證據，顯為惡意指控，最終駁回其控訴，並對波索納洛及其盟友團隊開罰近430萬美元（約1.35億元新台幣）。

波索納洛一眾支持者得知敗訴後，開始在全國各地發動抗議，包括封鎖公路、攻擊警察總部等，更在魯拉宣誓就任後1週的2023年1月8日衝入國會、總統府與最高法院，攻擊三權廣場的政府建築。這場暴動後已平息，但也引發聯邦警察展開多項調查。

巴西前總統波索納洛。圖／翻攝自FB／Jair Messias Bolsonaro

警方去（2024）年11月發布多達884頁的調查報告，並附上錄音與證詞，指稱這場暴動，其實是當時已暫時離境的波索納洛與盟友共謀發動政變，計劃促成軍方起義以阻止魯拉就職、重新選舉，部分與波索納洛結盟的軍官甚至提出「毒殺魯拉」與「射殺莫拉埃斯」的建議。警方也揭露波索納洛去年數度在匈牙利大使館過夜，還發現他寫給阿根廷總統米雷伊（Javier Milei）的信件，內容聲稱遭政治迫害並請求庇護，引發逃亡疑慮。

最高法院判刑27年3個月！二度上訴都被駁

波索納洛政變案在今（2025）年2月檢方正式上訴，經數月審理後，波索納洛於今年9月被判處27年3個月有期徒刑，罪名包括企圖破壞民主法治、密謀政變、參與武裝共謀、毀損公家財產、促使國家登錄文化遺產遭破壞等。波索納洛律師團隊不滿判決上訴，遭最高法院11月初駁回後再度上訴，並以「波索納洛2018年競選總統時遭遇刺殺而落下腹部相關病痛」的理由，主張應給予波索納洛居家監禁。

巴西前總統波索納洛破壞電子腳踝，疑似試圖逃亡。圖／翻攝自FB／Jair Messias Bolsonaro

根據路透社（Reuters）等外媒報導，由於認為波索納洛恐有逃亡之虞，因此波索納洛上訴期間都必須佩戴電子腳鐐且不得離家，怎料波索納洛11月22日突然被發現擅自破壞電子腳鐐後遭警方逮捕。報導指出，波索納洛聲稱是服用處方藥後產生偏執與幻覺等副作用，誤以為監控內藏有竊聽器；但莫拉埃斯大法官認為：「有非常嚴重的跡象顯示他可能試圖逃跑。」

最高法院審理後，確認波索納洛罪行，判刑27年3個月定讞。波索納洛目前已在聯邦警察督察處服刑。有學者分析指出，波索納洛的形象已從「自誇運動員」轉變為「虛弱的老人」，而且支持者集結聲勢已不如過往，雖然波索納洛堅稱要再戰2026年總統選舉，但其盟友陣營已準備為2026年另尋保守派候選人，力抗民調遙遙領先的魯拉。



