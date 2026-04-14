煽動罪被囚3年 中國維權律師余文生出獄

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（中央社記者張謙香港14日電）據報導，因「煽動顛覆國家政權」罪被判囚3年的中國維權律師余文生，昨天在江蘇刑滿出獄。

明報今天在報導中表示，余文生昨天在江蘇刑滿獲釋，他的妻子許艷在社交平台發布兩人在高鐵上的合照並留言說，「余文生律師已回到北京，謝謝大家的關注與幫助」。

據報導，2023年4月，余文生及許艷應邀前往會面歐盟駐中國代表團時遭北京警方攔截，後來被當局依「尋釁滋事」和「煽動顛覆國家政權」罪名逮捕並起訴，兩人分別被判囚3年與1年9個月。

余文生現年59歲，北京人，曾代理「709大抓捕」律師案等維權案件，此前亦多次被捕。（編輯:陳鎧妤）1140414