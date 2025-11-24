熄燈倒數！桃園喜樂時代影城A19店 明年1月結束營業

位於桃園高鐵特區的「喜樂時代影城桃園A19店」於2021年10月2日隆重開幕，豈料，營運不到5年突宣布將於2026年1月4日結束營業，這一消息令當地影迷感到不捨。

位於桃園高鐵特區的「喜樂時代影城桃園A19店」於2021年10月2日 隆重開幕 ，豈料，營運不到5年突宣布將於2026年1月4日結束營業。（圖／翻攝畫面）

根據《匯流新聞網》報導，影城在公告中表示，停業的決定是基於多重因素，包括商圈客群結構的變化、租金與營運成本的持續上升，以及串流平台的普及對觀影習慣的影響。影城強調，在營運期間，團隊始終致力於提供舒適且愉悅的觀影環境，並感謝影迷的支持和陪伴。

在停業前，喜樂時代影城桃園A19店將持續正常營運，並鼓勵影迷把握最後的觀影時光，與家人朋友一同前來觀影及拍照留念。影城表示，所有會員卡、儲值金及優惠票券可在關閉前使用，並計劃在停業後提供相關退款與退費細節。此外，公司內部的營運版圖也進行了重新規劃，希望未來能在其他據點與影迷再次相遇，並期待能在更具互動性和科技感的環境中，繼續為觀眾提供娛樂體驗。

許多網友對於影城的關閉表示驚訝，尤其是對於新影城的期待和過去的觀影經驗。部分網友指出，桃園的影城競爭激烈，尤其是與新光影城的比較，讓喜樂影城面臨困境。也有觀眾回憶起在這裡觀影的舒適體驗，感到十分不捨。

