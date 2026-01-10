熄燈37載!金沙戲院重新點燈 喚起金門人「1314」約會老地方

金門「金沙戲院」重新開張。(記者吳正庭攝)

〔記者吳正庭／金門報導〕金門首家公私合股經營的戲院「金沙戲院」，吹下熄燈號37年後，今天重新點燈，沙美商圈產業發展協會理事長黃星再說，戲院是他年輕約會的地方，人家說的「1314(一生一世)」，金沙早就有了，「在最後一排」。

金沙鎮金沙戲院建於1963年11月2日，是戰地政務期間為激勵軍民而生的文化建設，剛開始稱「金沙社教中心」，首映片是黃梅調電影《寶蓮燈》；1989年6月30日，放映最後部電影《江湖情》後，戲院拉下鐵門。

金沙戲院歇業，原地改商業大樓或由縣府活化利用？幾度成為選舉熱議話題。縣府指出，2015年起就與金沙戲院董事會多次討論，最後在「活化再利用」共識下，陸續將土地變更為第2種商業區，並於同年11月完成價購與產權移轉，總價購金額3520萬元；縣府2025年4月23日召集金沙鎮公所及文化局等單位決議，以2000萬元辦理修繕，同年6月動土，12月竣工。

黃星再說，這間戲院是他的回憶，也是他年輕約會的地方，人家說的「1314(一生一世)」，其實金沙鎮早就有了，那是「在最後1排」，大家約會都在那裡，語畢現場一陣莞爾。黃星再也向縣府建議，可以擺幾張當年舊的椅子，讓大家重新回味「酸、甜、苦、辣」。

縣長陳福海於修復啟用典禮中，邀請各界集思廣益，思考金沙戲院未來發展方向。

縣府表示，將與金沙鎮公所合作，規劃1月到12月於戲院辦理至少20場主題活動，並結合沙美商圈與周邊社區發展協會，導入文化展示、手作體驗、觀光服務等多元內容，讓民眾願意走進來、停留下來，進而帶動商圈消費與經濟發展。

金門「金沙戲院」重新啟用，內部活化展示金沙戲院歷史，勾起許多人懷念的時光。(記者吳正庭攝)

金門「金沙戲院」重新啟用，沙美商圈產業發展協會理事長黃星再說，戲院是他年輕約會的地方，勾起許多人回憶。(記者吳正庭攝)

金門「金沙戲院」修復後重新啟用，縣長陳福海(中)出席。(記者吳正庭攝)

金門「金沙戲院」重新啟用，縣長陳福海在導覽人員解說下，彎腰端詳戲院內部的「骨董文件」(記者吳正庭攝)

金沙戲院重新啟用，許多民眾前往懷舊。(記者吳正庭攝)

金沙戲院殘留文件，可見要求放映師提早半小時到場的規定。(記者吳正庭攝)

