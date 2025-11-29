「熄」禁「評」？香港男子發起徹查宏福苑大火連署 慘遭國安警察訊問

「南華早報」引述知情消息人士的說法指出，香港警方國安處訊問了一名男子，他先前在網路上發起連署，要求政府徹查問責香港80年來最致命的大埔宏福苑火災。

南華早報（South China Morning Post）報導，這名男子是要求調查宏福苑大火的網路簽名連署發起人之一，他被帶至警局接受問話。

他們的連署提出4大訴求，包括「持續支援受災居民，確保妥善安置」、「成立獨立調查委員會，全面徹查潛在利益輸送」、「重新審視工程監管制度，拒絕祭旗（找人負責任）了事」、「全力追究監管疏忽、問責政府官員」。

南華早報另篇報導提到，有名男子因涉嫌藉宏福苑大火進行「意圖煽動」行為而被拘捕，但未說明他是否和前述遭到警方訊問的連署發起者為同一人。

彭博（Bloomberg News）請求香港警方針對此事置評，港警回應，他們所採取任何行動均會「按實際情況依法處理」。

北京駐港國家安全公署昨天宣稱，「反中亂港分子和別有用心者伺機作亂」，挑動社會分化對立，煽動對行政長官和特區政府的怨恨，並揚言「以災亂港」分子一定會受到國安法的追究嚴懲。

法新社報導，香港廉政公署本月28日已就宏福苑大樓維修工程可能涉及貪污拘捕8人，之後再拘捕3人。

根據香港媒體，屋宇署昨晚宣布，已勒令暫停宏福苑維修商「宏業建築工程有限公司」負責的28項工程計畫，還有另外兩個在大樓維修作業中使用塑膠板的工程也被喊停。

