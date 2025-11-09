熊不怕人 ！ 日本前所未見熊災

一年內13人死亡、超過160人受傷，日本正面臨前所未有的「熊災」，近年來，日本發生的熊襲致死事件數量位居全球最高之列。根據統計，日本的棕熊數量在過去30年間翻倍，現已達約1.2萬隻，亞洲黑熊數量高達4.2萬隻。山裡熊太多但食物不足，飢餓的熊被迫下山尋找替代食物。而過去，熊遇到人類，通常威嚇後就逃跑，如今發現人類不再是威脅，因此更加大膽，甚至主動發起攻擊。

熊朝著車輛猛力衝刺，駕駛緊急倒車逃生，但熊仍緊追不捨。雖然最後成功脫險，車頭卻滿是爪痕。這起驚險事件，只是日本近期熊出沒激增的縮影。 從4月以來，全國已有13人死於熊襲擊，是2023年到2024年的2倍、並有至少160人受傷，雙雙創歷史新高

獵人 松橋翔：「我自己常進山，今年感覺反而是，村裡的熊比山裡還多。」

專家指出，今年熊襲激增與秋季橡實歉收有關，山區食物不足，較弱的熊被迫下山覓食。

秋田大學醫院急救與重症教授 中永士師明：「牠們在山的邊界發現柿子，栗子 還有各種農作物，知道這裡有很多好吃的，而且牠們也學到，人類並不危險，因為人不會反擊，所以牠們更常下來。」

秋田大學醫院急救與重症教授 中永士師明：「最近 特別是靠近都市的熊，即使距離10公尺也不會逃跑，反而會衝過來撲人，現在的危險不只來自拍擊力量，還有像刀刃一樣的撕裂力道，這種雙重的傷害 是新的變化。」

目前，專家認為「徹底撲殺」是唯一能有效降低風險的辦法。根據官方數據，今年4月到9月，已撲殺超過4200隻，前秋田知事佐竹敬久則強調，現在的情況宛如戰爭，必須先讓人類恢復正常生活，才能談與熊共存。

