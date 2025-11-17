熊仔唱高雄跨年！ 金鐘迷你視帝也在名單中

高雄市政府17日再宣布跨年陣容，包含鳳小岳領軍樂團「鳳小岳&壓克力柿子」、金曲饒舌才子熊仔與金曲客語歌手邱淑蟬，共同組成跨語言、跨曲風的強大陣容，以搖滾、嘻哈與客語音樂點燃跨年夜的港都舞台。

熊仔。（圖／年代）

剛以迷你劇集封帝的鳳小岳，這次將帶領「鳳小岳&壓克力柿子」首度登上跨年舞台，兩年前他以個人專輯《柒》入圍金曲最佳新人，正式展開音樂創作之路；如今組成全新樂團，從北中南巡演一路累積人氣。他表示，樂團每次上台前都會互相集氣，「想把最好的能量留給現場。」這次登台將首唱尚未公開的新歌，用滿滿驚喜迎接新年。他笑說：「高雄的觀眾真的最熱情！」還特別以《只想對你唱首鄧麗君》形容心中的高雄，「這首歌的溫柔，就像高雄帶給人的那份熱情與浪漫。」

鳳小岳&壓克力柿子。（圖／年代）

饒舌才子熊仔則以十年音樂歷程推出全新專輯《∞➔0》，重新詮釋首張作品《無限》。他以自嘲方式形容：「最大的突破是要把冷飯炒成米其林。」熊仔笑說這次跨年演出會帶來全新混音版歌曲，用節奏與爆發力炒熱全場，「希望大家新的一年繼續熱血下去，身體健康、投資成功，Peace！」

而來自高雄六龜的金曲客語歌手邱淑蟬，將以柔美嗓音唱出家鄉的溫度。她說：「身為高雄女兒能登上夢時代跨年舞台，真的很感動。」邱淑蟬笑稱每次回家鄉都必吃美濃的「濃．甜Original dessert」和楠梓德民市場的羊肉爐，「那是我心中家的味道。」她將以真摯歌聲陪伴高雄市民一起倒數，為2025畫下最動人的句點。

繼告五人與八三夭之後，「2026雄嗨趴」第三波卡司強勢曝光，從金鐘影帝到金曲歌王、再到客語歌后，三組音樂人以真誠創作能量唱出高雄的熱情，打造最具故事感與能量的跨年音樂盛宴。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 裴璐

