熊仔在行動：香港立法會選舉前夕的國安教育

（德國之聲中文網）香港近日通過精心編排的舞台劇，向市民傳遞來自北京的兩大政治訊息：在即將於12月7日舉行的立法會選舉中，應投票支持“愛國者”，以及不要“危害國家安全”。

周二（11月11日），超過一百名12歲以下的小學生在香港大會堂劇院中觀看演出。舞台上一名頭戴泰迪熊頭飾的女子提醒孩子們，千萬不能洩露國家機密。這是香港保安局發起的一項新宣傳活動的一部分。

與此同時，在城市的另一邊，曉光街體育館與九龍公園體育館，五名競逐立法會議席的候選人參加了由政府主辦的論壇。每個人都嚴格按照預先准備的講稿發言，沒有直接質疑對手。

這兩個活動顯示，自北京2020年在香港實施《國家安全法》以來，這個國際金融中心的政治環境已被徹底改造。

宣傳國安法的熊仔

上世紀八十年代以拍攝喜劇電影而成名的香港導演高志森（Clifton Ko），在香港爆發的歷次抗爭運動中立場親政府，這次受保安部門邀請，參與共同制作互動劇場《校園食神大賽》。

該劇以保安局國安動漫系列《安仔與熊仔》為背景，主角安仔和熊仔會同學生玩問答同互動游戲，“加深學生認識國家主權同安全的重要，共同對抗任何危害國安的不當行為，提升學生自覺維護國安的意識”。

高志森對法新社表示，2019年的抗議活動是“對國家安全的挑戰”。他說，現在“我們不僅是在傳達一個主題信息或解釋一部法律，而且是在療愈我們所經歷的創傷。”

劇中的熊仔告訴孩子們，他們的祖國必須“保持安寧，不被干擾，讓每個人都能和平地生活”。

觀眾們還被教導用交叉雙臂的手勢來表達對不良行為的反對，例如在網上散播虛假信息。

三年級學生Elvis Chan在演出結束後被學校選中接受記者采訪。他說自己很喜歡“安全熊”，“它最聰明……它對《國家安全法》知道得很多。”

未來幾個月內，該劇會到香港各區至少20間小學演出，補充學校課程中已有的國家安全教育內容。

不再激烈辯論的“愛國者”候選人

當局同時也在為12月7日舉行的立法會選舉造勢，希望避免重演上次創紀錄的低投票率。

北京在2021年改革了香港的選舉制度，確保只有“愛國者”才能擔任公職，並減少了直選議席數量。

過去由媒體主辦的激烈辯論曾是香港選舉的標志性環節，但今年至今尚未有類似活動宣布。

本周二（11月11日）舉行的“愛國者同心治港”選舉論壇在辦公時間進行，到場聽眾多為長者。

五名候選人全部來自親北京政黨。

他們的競選團隊和義工獲准在主持人分配的30秒時間內呼喊競選口號。

作者: 德正 (法新社)