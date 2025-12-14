熊仔寵妻「斥資6位數」幫李優過生日！抱女兒操出爸爸手：去電療了

熊仔14日登上新北耶誕城巨星演唱會演出。（謝采恩攝）

2025新北歡樂耶誕城「巨星耶誕演唱會」14日為第二天，即便北台灣寒流來襲，吸引累積5萬歌迷到場朝聖。熊仔今擔任演出嘉賓首度分享當爸心情，表示女兒小芙莉是天使寶寶。

熊仔坦承近期因為照顧女兒疲勞，左手開始有「爸爸手」的困擾，這幾天還去做電療緩解。而他也說，女兒是天使寶寶、很好帶，「我很佩服帶孩子出們的爸媽，孩子是放電，像我今天出來演出，就是放風」。

此外，熊仔的老婆李優即將在本月19日度過生日，他除了1打1帶娃讓老婆去韓國玩，機加酒全部贊助之外，他另外斥資6萬位數準備禮物，「我最近迷上解謎遊戲，從中獲得靈感，所以老婆生日我在家裡設計了室內版大地遊戲，讓她自己找禮物，絕對沒問題的」。

