熊仔霸氣送愛妻機票！李優飛韓放風1周 他再砸「6位數」準備生日驚喜

熊仔後台受訪，透露有為愛妻李優準備驚喜。吳昕蓓攝

新北歡樂耶誕城「巨星耶誕演唱會－The Greatest Show」今（14日）進入第二天，精彩表演吸引超過5萬人流，熊仔下半場演出，動力火車則是壓軸登場，以兼具搖滾張力與情歌渲染力的舞臺魅力，一首接一首挑動觀眾情緒。熊仔受訪時表示，他自掏腰包把老婆李優送去韓國玩一週，不僅如此，接下來將迎來李優的生日，他還用心設計了大地遊戲，想給老婆一個驚喜，儀式感十足。

熊仔的表演以具強烈節奏感的歌曲接力，以〈兇宅→0〉、〈ABC〉、〈小雨→0〉、〈十字路口→0〉到氣勢十足的〈88BARS〉，犀利歌詞搭配獨特節奏感，澈底點燃全場觀眾情緒。受訪時他透露自己每天都寫很多歌，還開玩笑說：「我的魔力值消耗非常快，剛剛走過來就氣喘吁吁。」被吐槽太誇張，他這才解釋，因為李優出國去玩一週，他自己顧孩子，雖然有保母幫忙，卻還是特別累，「還是挺過來了。」

熊仔笑說，自己這段時間也算放風，跟朋友講電話講到停不下來，被問到是否有二胎計畫，他沒有正面回應，只表示會再向同場的高爾宣請教一下「爸爸經」，「好不容易見到他，取經一下。」由於接下來就是李優的生日，剛好老婆出國去，就是他準備驚喜的好時機，「我最近有玩解謎遊戲，就設計在家的大地遊戲，想法都醞釀好了，預算有到6位數。」浪漫舉動讓全場驚呼，但他也說和李優有共識不想辦婚禮，「因為好累喔！」

動力火車壓軸開唱，但很怕觀眾走掉。吳昕蓓攝

而壓軸演出的動力火車則表示，今天上台演出特別緊張，尤秋興說台下都是年輕人，很怕他們沒聽完就走掉，「還是會有點壓力。」顏志琳說他們在路上還是會被認出來，且大部分是學生、讀書人，他們也分享，接下來耶誕節還得工作，還幽默直言：「尾牙還沒有細算，但看我們喉嚨都沙啞就知道唱多少。」



