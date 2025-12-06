「熊來了」不只是都市傳說！日本近8月超過200人被攻擊，除了北海道、東京也有熊出沒蹤跡
日本「熊害問題」持續惡化，自今年4至11月之間，國內已有230人遭熊攻擊，打破既有歷史紀錄。根據日本環境省最新資料，這八個月內因為熊襲擊，導致13人死亡、217人受傷，遠遠超出上一年度的219人。據統計，大約三分之二的受害者，生活地點都位於人口稀少的東北地區。
彭博報導指出，日本境內目前主要有兩款熊品種：北海道的棕熊與本州的亞洲黑熊，其中高達97%的攻擊事件，幾乎都來自黑熊之手。主要原因是農地荒廢、山區人口高齡化，當原本城鎮地帶的人類足跡減少，讓熊更容易接近或闖入城鎮範圍覓食。
除了熊傷人，目睹「熊出沒」次數就更驚人，環境省統計發現，2025年4至10月，全日本通報3萬6814件目擊熊出沒，幾乎是前一年兩倍之多。而且值得注意的一點，除了大家熟知的北海道和東北地區外，東京都也出現142件通報，顯示熊正持續往大城市逼近。
面對熊群「侵門踏戶」，日本國內的獵人卻呈現嚴重不足狀態，外加幾乎都是高齡男性，非常難以管理雄的數量，如今面臨相關傷害愈來愈嚴重，政府也決定介入和投注更多資金解決難題，第一步就先編列34億日圓（約新台幣6.85億元），動員退役警察與自衛隊成員，成為獵熊輔助人力。
除此之外，還要補助地方政府擴大部署捕熊陷阱，同時動用無人機、加強熊蹤監測機制，這些措施都為了阻止熊進一步靠近居民區。
獵槍、驅熊產品股價上漲
熊害升溫也讓市場嗅到新商機，包含日本獵槍製造商、美洲防熊噴霧品牌與山區安全設備企業，近幾個月都出現股價大漲趨勢，舉例來說，防熊噴霧品牌Tiemco 股價，自8月起累積上漲33%、獵槍製造商Miroku上漲16%，表現都明顯優於 TOPIX指數。
至於保險公司更推出「野生動物傷害保險」，將熊攻擊、也列入理賠項目清單。
但是回歸到現實狀況，隨著日本農村快速老化、大面積農地被閒置，使山區與人類活動區之間的「緩衝帶」縮小。野生動物專家指出，對於熊群而言，牠們認為城鎮周邊的垃圾、果樹與農作物，相比自然採集更易於取得，進而讓「下山覓食」因此逐漸常態化。
更多風傳媒報導
其他人也在看
挑戰大陸冷氣團等級！入冬最強冷空氣報到 這天低溫剩10度
挑戰大陸冷氣團等級！入冬最強冷空氣報到 這天低溫剩10度EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 3
「10度警報」冷氣團來襲！下週氣溫狂跌 濕冷天氣又要來了
受東北季風影響，今（4）日台灣各地清晨至上午仍感受偏涼冷，尤其北部及東半部地區有零星降雨，不過還沒冷完！氣象專家預估，最強一波冷空氣將在下週六（13日）南下，屆時全台氣溫恐大幅下滑，局部地區低溫甚至可能降至10度左右，提醒民眾注意保暖。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 10
入冬最強冷空氣要來了！恐達「大陸冷氣團等級」 這天急凍跌至10度
週末天氣好轉，不少地區都有望見到陽光。但氣象粉專「天氣風險」提醒，下週一（8日）清晨將有新一波東北季風南下，雖然降溫影響不大，但下週六（14日）恐有入冬以來最強冷空氣南下，屆時北部、東北部低溫可能下探10度，有機會挑戰大陸冷氣團。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 14
入冬最猛降溫！挑戰「大陸冷氣團等級」 這天最凍剩10度、連4天好冷
入冬後最強冷空氣來襲！天氣風險分析師薛皓天指出，下週末起北方系統增強，中層以上有槽線通過，帶動底層東北季風南下，預估影響時程從下週六至下週二，夜間至清晨時段氣溫低，這波可能是入冬以來最強冷空氣，有機會達到大陸冷氣團等級。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 4
東北風接力來襲！北部逼近10度低溫 恐達大陸冷氣團等級
台灣即將迎來兩波東北季風的影響，氣象署預測，明天（6日）各地早晚低溫將普遍在15至19度之間，而一些空曠地區及河谷地帶可能因輻射冷卻而出現更低的氣溫。氣象專家指出，接下來的冷空氣將在下周一（8日）開始增強，並在下周二（9日）影響台灣，北部地區的白天高溫會稍微下降。中天新聞網 ・ 17 小時前 ・ 3
把握週末回暖！這天再迎強冷空氣 氣溫狂跌恐剩10度
這幾天有感降溫，迎風面北海岸、東北角及東半部有短暫陣雨，大台北局部則有零星飄雨。而這波天氣影響預計會到週末，週末兩天氣溫逐漸回升，中南部高溫回到28度，但日夜溫差明顯，可能差到10度。而下週一開始又會有另一波東北季風南下，北、東部將再次轉為陰雨天氣；13日開始還有另一波東北季風將再次增強南下，空曠處、山區有10至13度機會。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 4
把握週末好天氣！下週一再變天 這天恐迎「入冬最強冷氣團」低溫探10度
今、明（6日、7日）兩天東北季風稍減弱，各地氣溫逐漸回升，氣象署提醒，早晚仍較涼，中南部日夜溫差大；臺灣各地及澎湖、金門、馬祖大多為晴到多雲，今日東南部地區及恆春半島有局部短暫雨，基隆北海岸、大臺北山區、東北部及東部地區有零星短暫雨。氣象專家吳德榮則提醒，下週一（8日）「東北季風」增強再變天，水氣增多、氣溫略降，迎風面北部、東半部轉有局部短暫降雨的機率。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前 ・ 發起對話
快訊／傘快拿出來！1縣市大雨特報「下到入夜」
今（5）日流雲系發展旺盛，東部地區有局部大雨發生的機率，中央氣象署於14時40分針對花蓮縣發布大雨特報，雨勢將持續到晚上，請注意瞬間大雨。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1
塑膠微粒已入侵人體！台大研究：每人每天排出8000顆
塑膠微粒不僅是環境污染問題，這些肉眼看不見的微小顆粒已經進入人體多處器官。一項研究指出，人體糞便中廣泛檢測到聚丙烯、聚乙烯等微塑膠，粒徑通常介於20至800微米，且腸道疾病患者體內含量更高。中天新聞網 ・ 23 小時前 ・ 1
耐熱塑膠仍會釋放大量微粒？ 台大研究：僅代表受熱不會變形
台大公衛團隊今（4）日公布塑膠微粒最新研究成果時指出，即使是如HDPE、PP等標榜「耐熱」的塑膠材質，在高溫下仍會釋放大量塑膠微粒。而在塑膠微粒對人體影響研究不足的情況下，暫時難以進行風險評估，但仍建議最好不要使用塑膠容器。公視新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
明東北季風減弱全台升溫！下週再迎兩波冷空氣探10度
明東北季風減弱全台升溫！下週再迎兩波冷空氣探10度EBC東森新聞 ・ 18 小時前 ・ 發起對話
周末回暖！下週「入冬最強冷空氣」報到 最低溫10度↓
周末喜迎好天氣！今（6）天東北季風減弱、氣溫回升，不過早晚仍較涼，清晨本島最低溫落在新竹縣11.4度，白天開始北部高溫達22、23度；中南部有25至27度，感受溫暖舒適，氣象專家吳德榮預告，下週一再有台視新聞網 ・ 8 小時前 ・ 發起對話
「大雪」節氣將至！東北季風反常減弱 明日高溫近30度
[Newtalk新聞] 明(7)天將迎冬天的第3個節氣「大雪」，對此，氣象粉專「林老師氣象站」指出，大雪主要的天氣特徵是反應東北季風會越來越強，有些地方因受到地形的影響，風勢較一般來得強烈，不過今年大雪東北季風減弱，各地氣溫回升，甚至台灣本島最高溫可到29度。 「林老師氣象站」指出，明天將來到大雪節氣，大雪是冬天的第3個節氣，天氣特徵主要是反應東北季風會越來越強，有些地方因受到地形的影響，風勢較一般來得強烈。除溫度會隨大陸高壓南下而轉涼冷外；天氣亦將轉為多雲時陰的型態。 在此節氣中，自淡水、彰化、台南、澎湖、高雄、東港等外海先後均可撈捕到烏魚；所謂的「大雪大到」，指的就是烏魚群到了大雪節氣時，便常大批湧進台灣海峽。 至於今年大雪當天的天氣，受東北季風減弱影響，各地氣溫逐漸回升，水氣進一步減少，各地大多為晴到多雲，僅基隆北海岸、大台北山區及宜蘭地區有零星短暫雨機會。各地早晚最低溫預測，攝氏14至20度之間；白天最高溫預測，本島各地回升在攝氏25至29度之間，離外島的澎湖及金門地區攝氏22至23度，馬祖地區高溫也在攝氏20至21度。查看原文更多Newtalk新聞報導今回暖穩定明更暖、週一再新頭殼 ・ 3 小時前 ・ 發起對話
下週末「入冬最強冷氣團」報到？ 吳德榮：平地跌破10℃
帶您關心天氣資訊，今(6)日東北季風減弱，北部地區轉為晴朗的好天氣，溫度也回升，高溫上看28度，民眾可以好好把握趁著假日出門走走。因為氣象專家吳德榮，根據最新歐洲模式模擬，下週末開始入冬最強的冷空氣有...華視 ・ 5 小時前 ・ 發起對話
淑麗氣象／今晨凍破12度！全台天氣轉「乾冷」 山區直逼0度
淑麗氣象／今晨凍破12度！全台天氣轉「乾冷」 山區直逼0度EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 發起對話
東北風持續！今北台迎風面有雨 高屏空品亮橘燈
即時中心／林耿郁報導今（5）天持續受東北季風影響，桃園以北、東半部地區及恆春半島雲量較多，偶有零星降雨，主要在基隆北海岸、大台北山區及宜蘭地區降雨較持續，為陰雨天氣，其他地區為多雲到晴、可見陽光。民視 ・ 1 天前 ・ 發起對話
南投有熊出沒! 驚見"黑熊爬峭壁"離露營區僅350公尺
中部中心/張家維 南投報導林保署最近分別接獲南投仁愛鄉南豐村，以及翠華村部落居民指出，目擊到黑熊，靈活的在峭壁上移動！這2處地點是第一次接獲民眾通報，林保署已啟動相關監測及預防工作。南投縣仁愛鄉2處黑熊爬峭壁。眼尖的部落居民，不會看錯吧？在一片黑暗當中，熊在哪裡？ㄟ，真的有一對亮亮的，那是眼睛吧？接著，黑黑的身軀，就在山壁上快速移動！台灣黑熊，是保育類，並非部落居民的打獵對象，只能目送牠離去！在南投縣仁愛鄉南豐村眉溪部落，海拔高度約1，025公尺，目擊一隻臺灣黑熊，黑熊見到人後，隨即往邊坡跑開。黑熊出沒位置附近為茶園，距離350公尺處則有露營區！南投縣仁愛鄉2處黑熊爬峭壁。另外，也是在仁愛鄉，翠華村居民也通報，在北港溪上游對岸山壁處，目擊一隻臺灣黑熊活跳跳，地點海拔1，731公尺，附近也以茶園居多！林業署南投分署，最近接獲2起，仁愛鄉的部落居民通報目擊到黑熊，這2處地點，是第一次接獲民眾通報，南投分署已啟動相關監測及預防工作。原文出處：南投有熊出沒! 驚見"黑熊爬峭壁"離露營區僅350公尺 更多民視新聞報導北海道獵殺960頭熊「焚化爐燒不完」！熊熊專用太平間也冰不下新商機! 日本撲殺近6千頭黑熊 餐廳推"法式熊肉料理"冬眠延後！ 單日5起熊出沒 日本冬季仍然熊災頻傳民視影音 ・ 3 小時前 ・ 發起對話
週末好天氣！東北風趨緩水氣減少 高屏空品仍欠佳
即時中心／林耿郁報導今（6）天東北季風減弱，白天氣溫回升，不過早晚仍較涼，各地低溫普遍為16至18度，局部空曠地區及河谷受輻射冷卻影響，溫度會更低一些，外出請注意保暖，白天北部、宜花地區高溫為22、23度，中南部及台東則可來到25至27度，白天溫暖早晚涼，留意日夜溫差大。民視 ・ 9 小時前 ・ 發起對話
12月還有颱風？準「洛鞍」將生成 預估路徑曝光
[Newtalk新聞] 上午8時在菲律賓附近海面的「熱帶性低氣壓TD32」生成，對此，氣象署指出，未來預估將會通過菲律賓中南部進入南海，有機會成為為今年第28號颱風「洛鞍」。 氣象署表示，上午8時在菲律賓附近海面的「熱帶性低氣壓TD32」生成，未來可能增強為今年第28號颱風「洛鞍」，將以每小時9公里速度，向西南進行，預測它將通過菲律賓中南部進入南海。 另外，氣象署也提醒，今日持續受東北季風影響，迎風面持續降雨，地早晚低溫普遍為15度至18度，局部空曠地區及近山區會再更低一些，而白天北部及宜花高溫20至22度，中南部及台東則為24至26度，週末東北季風稍減弱，各地氣溫逐漸回升。查看原文更多Newtalk新聞報導變天倒數！下週最強冷空氣南下 專家：強度上看冷氣團中級磁暴影響15小時！氣象署：導航、無線電可能會中斷新頭殼 ・ 1 天前 ・ 發起對話
把握週末好天氣「高溫上看28度」 下週2波東北季風報到
把握週末好天氣！中央氣象署稱，週末東北季風減弱、各地氣溫回升，多為晴到多雲的好天氣，白天高溫可達28度；下週一起東北季風增強，桃園以北、東半部或恆春半島降雨機會高，下週三天氣再轉好。鏡週刊Mirror Media ・ 19 小時前 ・ 發起對話