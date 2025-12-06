「熊來了」不只是都市傳說！日本近8月超過200人被攻擊，除了北海道、東京也有熊出沒蹤跡

日本「熊害問題」持續惡化，自今年4至11月之間，國內已有230人遭熊攻擊，打破既有歷史紀錄。根據日本環境省最新資料，這八個月內因為熊襲擊，導致13人死亡、217人受傷，遠遠超出上一年度的219人。據統計，大約三分之二的受害者，生活地點都位於人口稀少的東北地區。

彭博報導指出，日本境內目前主要有兩款熊品種：北海道的棕熊與本州的亞洲黑熊，其中高達97%的攻擊事件，幾乎都來自黑熊之手。主要原因是農地荒廢、山區人口高齡化，當原本城鎮地帶的人類足跡減少，讓熊更容易接近或闖入城鎮範圍覓食。

除了熊傷人，目睹「熊出沒」次數就更驚人，環境省統計發現，2025年4至10月，全日本通報3萬6814件目擊熊出沒，幾乎是前一年兩倍之多。而且值得注意的一點，除了大家熟知的北海道和東北地區外，東京都也出現142件通報，顯示熊正持續往大城市逼近。

面對熊群「侵門踏戶」，日本國內的獵人卻呈現嚴重不足狀態，外加幾乎都是高齡男性，非常難以管理雄的數量，如今面臨相關傷害愈來愈嚴重，政府也決定介入和投注更多資金解決難題，第一步就先編列34億日圓（約新台幣6.85億元），動員退役警察與自衛隊成員，成為獵熊輔助人力。

為了協助抓捕入侵城鎮的熊，日本出動自衛隊前往山區設置陷阱。（翻攝自小泉進次郎粉專）

除此之外，還要補助地方政府擴大部署捕熊陷阱，同時動用無人機、加強熊蹤監測機制，這些措施都為了阻止熊進一步靠近居民區。

獵槍、驅熊產品股價上漲

熊害升溫也讓市場嗅到新商機，包含日本獵槍製造商、美洲防熊噴霧品牌與山區安全設備企業，近幾個月都出現股價大漲趨勢，舉例來說，防熊噴霧品牌Tiemco 股價，自8月起累積上漲33%、獵槍製造商Miroku上漲16%，表現都明顯優於 TOPIX指數。

至於保險公司更推出「野生動物傷害保險」，將熊攻擊、也列入理賠項目清單。

2025年11月5日日本陸上自衛隊在日本秋田縣鹿角市設置用於捕捉熊的箱型陷阱。（美聯社）

但是回歸到現實狀況，隨著日本農村快速老化、大面積農地被閒置，使山區與人類活動區之間的「緩衝帶」縮小。野生動物專家指出，對於熊群而言，牠們認為城鎮周邊的垃圾、果樹與農作物，相比自然採集更易於取得，進而讓「下山覓食」因此逐漸常態化。

