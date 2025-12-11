熊出沒新聞助攻？日本肉舖熊肉詢問度狂飆 老饕追捧「頂級款待料理」

日本各地頻傳熊隻出沒與傷人事件，肉舖面臨熊肉產品詢問度暴增的熱潮。（翻攝自長野放送）

日本今年各地頻傳熊隻出沒與傷人事件，引發了社會對野生動物的廣泛關注。然而，在這一波新聞浪潮中，熊肉卻意外成為市場上焦點。位於長野縣飯田市南信濃地區、擁有68年歷史的精肉店「肉之鈴木屋」，正面臨熊肉產品詢問度暴增的熱潮。

為何熊肉成饕客新寵？

根據《長野放送》報導，「肉之鈴木屋」不僅販售調味熊肉，還有被認為能讓鮮味提升的優質熊脂切片。店裡所販售的熊肉，強調是來自深山獵捕的年輕個體，與那些跑到人類聚落、養成不良習性的個體完全區隔。

社長鈴木理表示，熊肉在當地傳統的山產文化中，被視為一種特殊的野味，甚至是「頂級的款待料理」。他強調「無論是肉質、油脂的品質，還是美味程度，都非常優良，而且吃起來不膩。」這顯示其產品在山產界擁有極高的評價與獨特性。

吃熊與山林平衡有關嗎？

面對當前熊隻因數量過多、山林無法供養而被迫接近人類聚落的現狀，鈴木社長並非僅著眼於商業利益。他認為，在鄰里出沒的熊隻已對人類失去戒心，這是一種「不好的習性」。因此，他藉由販售熊肉，向顧客傳遞更深層次的理念：減少熊隻危害的根本之道，在於培訓優秀的狩獵人才與強化山林的永續管理。

鈴木社長呼籲消費者：「這塊熊肉是來自山林的恩賜，如此高品質，何不試吃看看？」他希望大家能透過「吃」這項行為，重新審視並建立人與自然間良好的關係，珍惜這份來自山林的珍貴禮物。

