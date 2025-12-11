熊出沒注意！從便利商店到熊地圖，日本全民動員防熊

日本各地野生熊目擊與衝突事件顯著上升，在台灣的社群媒體引發了不小的關注。

今年10月，32歲的紐西蘭人哈洛蘭（Billy Halloran）在長野縣妙高市（Myoko）森林慢跑時，在前方距離約30公尺看見兩隻日本黑熊（Ursus thibetanus japonicus）。

哈洛蘭感覺到熊正朝他逼近，熊鈴的聲音又被附近河流聲淹沒，只能舉起右臂保護頭部。「我被撲倒在地，咬了我的手臂──就那麼一口，手臂就斷了。」他向《衛報》描述當時情況。

熊熊危機 人熊衝突日漸嚴重

類似的衝突事件在今年的日本層出不窮，人熊生活的交界漸漸模糊。群馬縣有男子在公共廁所遭熊襲擊；11月，岩手縣花卷機場跑道上也出現幼熊，迫使機場一度關閉。

在秋田縣，超過三分之二的熊襲擊事件發生在居民區。《衛報》指出，一名79歲婦女外出採蘑菇時疑遭熊襲擊身亡，另一名老年婦女則在農場工作時遭熊襲擊致死。

66歲的港屋啟司（Keiji Minatoya）談及自己遭熊襲擊的經過。圖片來源：REUTERS/Kim Hong-Ji（本圖非CC授權／限本文使用）

港屋啟司（Keiji Minatoya）臉頰與額頭留下明顯的大面積傷痕。圖片來源：AP Images/Kentaro Tominaga（本圖非CC授權／限本文使用）

就連交通也受到影響，根據《朝日新聞》報導，今年4月至11月27日，JR東日本在宮城、山形與福島三縣共記錄42起列車撞擊熊的事故，創下正式紀錄以來新高。

根據《HBC》報導，在北海道南部的上之國町，今年截至目前為止，町內被移除的北海道棕熊（Ursus arctos yesoensis）共有104頭，是去年6頭的約17倍。負責上之國町等周邊5個城鎮垃圾處理，與熊隻焚化處理的檜山清潔中心，處理量能早已不堪負荷。

「去年大約是30隻熊左右，但現在已經送來120幾隻了。」南部檜山衛生處理組合場長上戶等告訴《HBC》。

根據日本環境省的統計，截至11月底的八個月內，已有13人因熊襲擊死亡，217人受傷，已經超過了先前2023年4月至2024年3月創下的219人受傷的紀錄。約三分之二的傷亡事件發生在人口稀少的日本東北北部地區。

獵友會高齡化 警察與軍隊投入捕熊任務

日本是北海道棕熊與亞洲黑熊的共同棲地，前者主要分布於北海道，體重可達400公斤；後者則棲息在本州、四國，體型較小但分布範圍更靠近人類聚落。《japantimes》指出，今年造成傷亡的熊隻中，亞洲黑熊佔97%。隨著廢棄農田和老化社區導致山區人口減少，熊類為了覓食，開始走出森林棲息地，向城鎮附近遷徙。

而根據日本的《鳥獸保護管理法》與槍械管制制度，只有持有獵槍許可和狩獵資格的人才能射殺或捕捉熊，大多為當地的獵友會。如今因為高齡化，人力逐漸面臨斷層，據《路透社》報導，2020年的數據顯示，約有60%的持證獵人年齡超過60歲。

「我們和熊都陷入了困境，我也為熊感到難過。」78歲的秋田縣山林獵人鈴木英夫告訴《紐約時報》。鈴木英夫所在的狩獵小組曾有數百人，現在僅剩30多人。他說，隨著農村地區人口流失，很難招募到年輕獵人。

如今政府透過設置鋼籠式活體陷阱捕捉熊，後將其射殺。《紐約時報》指出，這讓一些被稱為「matagi」的傳統獵人感到不安。他們會在狩獵前舉行儀式，讓熊的靈魂回歸天界。

因為持證獵人人力短缺，如今警察也被授權射殺熊。根據《中央社》報導，從11月13日起，警察獲准使用步槍獵殺熊隻，也會調派機動隊警官，前往熊害最嚴重的岩手縣與秋田縣。在與當地獵友會學習，掌握熊的習性並進行射擊訓練後，就會正式投入獵熊任務。

為了進一步補足人力，防衛省和秋田縣在11月簽署協議，派遣士兵解決熊患問題。士兵主要協助當地獵人運輸、設置和檢查用於捕捉熊的陷阱，並不會使用槍枝捕殺熊。

防衛省和秋田縣在11月簽署協議。圖片來源：AP Images/Hidenori Nagai（本圖非CC授權／限本文使用）

放寬用槍條件、推廣熊地圖 力抗熊患

為了加速應對程序，日本政府在今年4月時通過《鳥獸保護管理法》修正案。當熊出現在市區可能危及民眾安全時，地方政府（市、町、村）可以直接命令有執照的獵人使用獵槍，而不需要透過縣政府指示。不過，需進行交通管制並與警方合作疏散居民，以保障社區安全。

日本北部秋田縣東成瀨村，警方在傳出有四人遭熊襲擊的地區進行巡邏。圖片來源：AP Images/Hidenori Nagai（本圖非CC授權／限本文使用）

《NHK》也指出，環境省會發布使用獵槍的情境指南，提供一份能夠處理熊的獵人名單，供地方政府參考。

除了官方通報外，近年日本也出現多款由民間、地方政府或學術單位建立的「熊地圖」工具，用於呈現野熊的出沒與風險資訊。「Kumamap」 整合各個地方政府的目擊和遇襲通報，累積近十萬筆坐標，成為目前使用率最高的資訊平台；秋田縣政府推出的 「Kumadas」 則專門顯示秋田縣當地居民回報與政府確認的熊出沒紀錄；部分地區也推廣Bears（ベアーズ），讓居民可即時上傳目擊資訊。

上智大學深澤研究室利用過去熊出沒／目擊資料、地形、植被、人口分布、天氣氣候等多項變數，透過AI 模型分析、預測未來熊可能出沒的「高風險地區」，提供民眾風險參考指標。

便利商店宣導警示訊息 機器裝置也助一臂之力

針對日漸升溫的人熊衝突，民間企業開始制訂系列應對措施。《japantimes》報導，全家便利商店開始在全國門市的顯示器上播放警示訊息。如果發現附近有熊出沒，應立即停止戶外工作，並指導顧客必要時躲進店內，而北海道和東北地區的一些門市也將收到防熊噴霧。

一些公司開始以科技對付熊害。札幌Wolf Kamuy公司開發了機器裝置「MONSTER-WOLF」，透過眼睛閃著LED紅光的狼型態，以感測器觸發90分貝的咆哮、吠叫和威脅聲驅趕熊。

咆哮機器狼裝置。圖片來源：擷取自Wolf Kamuy官網

熊害也帶來了新的商業需求。《japantimes》指出，自8月底以來，驅熊噴霧劑銷售商Tiemco的股價已上漲33%，獵槍製造商Miroku的股價也上漲了16%，日本的保險公司也開始推出新的保險產品，承保熊攻擊造成的損失。