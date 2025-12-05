熊出沒注意! 日測試無人機追蹤熊跡廣播示警

日本熊出沒事件頻傳，過去半年已經超過一萬一千件，為避免傷人事件一再發生，秋田縣的無人機團隊、最近展開一項追蹤測試，希望掌握野熊行動，提醒民眾遠離。NHK的報導。

野外一聲驚呼「有熊」，隨後無人機鏡頭下的身影閃過草叢。這是民間救災避險團隊與狩獵專家近期展開的一系列實測畫面。他們嘗試利用無人機掌握野熊動態，希望降低民眾面臨野生動物時求助無門的風險。

協助救災避險團體成員指出：「希望藉由無人機的運用，在少人力投入的前提下，建立更安全有效的防熊行動。」團隊在山區反覆測試，結果真的成功捕捉到野熊出沒，並同步驗證警示系統是否能在第一時間通知周邊民眾。

廣告 廣告

聲音來源的測試廣播響起「目前是無人機的測試演練」。團隊估算，警告音能被方圓兩百公尺內的人清楚聽到，只要接收到訊息，周邊民眾便能立即撤離。

測試過程中，無人機一邊靠近野熊一邊發出警告。廣播聲音響起的瞬間，野熊的反應全被拍下。測試人員描述：「這是熊出沒的警告訊息，牠注意到了，還不停張望。就在無人機正下方出現熊影，牠跑了。」

根據記錄，超過半數的野熊在聽到警示後，會立刻往山林深處撤離。狩獵專家指出：「發現野熊並嚇阻牠固然重要，但若逃跑方向偏離預期也會令人頭痛。我們希望透過無人機，在某種程度上引導牠們遠離社區。」

掌握野熊的反應後，下一階段測試將調整無人機的飛行方式，嘗試將野熊誘導至更深的山區，避免牠們靠近馬路、住宅或遊憩區。

NHK記者也在現場進行夜間實測。他提到，民眾最容易遭遇熊襲的時間點多發生在傍晚至天亮之前，團隊因此必須確認無人機是否能在黑暗中有效追蹤。透過紅外線感應器，夜間活動的野熊也被完整記錄。團體成員說：「這個影像很像，應該是吧，就是野熊，沒錯。」

在他們眼中，熊襲事件本質上也是一種災害。成員強調：「終極目標應該是讓每個地區都能掌握因應方式，並具體執行處理。這是大家從現在就要開始面對的課題。」

實測結果顯示，只要善用無人機，確實有望減少熊襲事故。部分地區預計從明年中開始正式導入追蹤系統。然而專家也提醒，操作無人機與野生動物管理皆需要高度專業，人力缺口將是地方政府在落實此科技時必須面對的另一項挑戰。

更多 TVBS 報導

日本最嚴重熊害年 累計11死 自衛隊介入

日獵殺近6千隻野熊 札幌賣「熊排」 民眾：很好吃耶

這縣市交通大執法！四項違規罰則一次看 違者秒噴6000元

視察國軍教召 賴清德：若無強大力量做後盾「和解將淪為投降」

