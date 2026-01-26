熊出沒注意！阿里山工寮冰箱被翻、蜂箱遭啃 至少10隻作亂
林業及自然保育署嘉義分署統計，光是石山引水道周邊就估計有10隻台灣黑熊個體活動，該分署上週已緊急呼籲民眾近期避免進入該區域進行登山、健行等遊憩活動。元月至今累計接獲8起工寮或民宅受黑熊侵擾的紀錄，顯示台灣黑熊棲地與人類生活區域交疊情況持續增加。
嘉義分署保育科與奮起湖工作站人員接獲通報後，已前往熊出沒處安裝誘捕籠，並放置龍眼蜜、香蕉及野生冬蜜等引誘物進行監測測試，同時架設即時傳輸紅外線相機。不過，目前誘捕籠與相機尚未拍攝到黑熊個體。
達邦、樂野與里佳村一帶頻繁發現黑熊蹤跡，海拔高度分布在989至1230公尺之間。嘉義分署表示，民眾通報的案例包括蜂箱疑似遭到黑熊啃食，這些區域的工寮冰箱也出現被翻找食物的跡象。
根據相關資料統計，元月以來台灣黑熊侵擾熱區主要分布於曾文溪至塔乃庫溪流域。嘉義分署除啟動監測與誘捕作業外，也呼籲山區民眾與遊客務必掌握防範要訣，落實人熊和平共存。
嘉義分署強調，「食物管理」是防範黑熊靠近聚落的核心關鍵。戶外垃圾、廚餘、肥料及寵物飼料應妥善收納於室內，露營區進行烤肉等活動時，強烈氣味極易吸引黑熊，應即時清理殘渣。
該分署呼籲所有進入山林的民眾，請勿遺留任何食物於山域環境，切記不要餵食野生動物或刻意接近拍攝。如果發現黑熊蹤跡，請保持距離並儘速通報林業保育署，通報專線0800-000-930（您您您救山林）。
