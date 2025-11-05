熊出沒！日本出動自衛隊協助秋田縣對付熊害

日本秋田縣被熊攻擊致傷的人數攀升到60人！日本陸上自衛隊今天與秋田縣政府簽約，派遣部隊到熊害嚴重的秋田縣，駐屯秋田的陸上自衛隊將支援設置捕熊用的陷阱，以及巡視熊是否進入陷阱等作業，但不計畫使用步槍武器撲殺熊。

日本秋田縣被熊攻擊致傷的人數攀升到60人。（示意圖／Getty Images）

時事通信社報導，陸上自衛隊今天上午與縣政簽約訂定活動內容與分擔的工作，並從明天起根據縣府的要求，依序擴大支援範圍。自衛隊這次出動陸自秋田駐屯地的第21普通科連隊，支援秋田縣府，協助運送箱型捕獸籠等，提供因應熊害的後方支援，最快今天下午開始在秋田縣鹿角市活動。

朝日電視台報導，秋田縣昨天又出現熊襲人的事件，一名77歲老翁在秋田市送報時，被體長約1公尺的熊攻擊而受傷，這也使秋田縣被熊攻擊致傷的人攀升到60人。上述事件前一天的本月3日，秋田縣湯澤市有名79歲老嫗陳屍在樹林中，湯澤警察署研判這名老人被熊攻擊。這也使秋田縣內被熊攻擊的死亡人數累計4人。

日本警示熊出沒警告標誌。（示意圖／Getty Images）

《日本經濟新聞》報導，日本近年沒有出動自衛隊因應熊害的例子。這次中央派出陸上自衛隊協助，是根據自衛隊法第100條，被定位為承攬土木工程等「民生支援」。基於運輸與工程等活動有助於提升部隊技能的想法，在符合訓練目的的範圍內，允許自衛隊承接地方政府的業務。

自衛隊也有因應鳥獸的前例。2010至2014年度，曾在北海道支援處理蝦夷鹿問題。當時陸上自衛隊的直升機從空中偵察鹿群並回報其位置，並使用雪上摩托車運送由獵友會捕獲的鹿隻。而自衛隊另有一套「災害派遣」框架，可在地方首長提出請求時，因應自然災害或家畜傳染病防疫，其要件為「緊急性」、「公共性」、「不可替代性」三項。

防衛省先前評估，支援捕熊是否符合「只有自衛隊才能對應」的不可替代性標準。基於蝦夷鹿運送的前例及秋田縣提出的作業內容，防衛省認為適用《自衛隊法》第100條較為恰當，而非是以災害派遣的名目。

陸上自衛隊這次派員提供捕熊支援的契機是秋田縣知事（相當於縣長）鈴木健太10月28日，前往防衛省（相當於國防部）向防衛大臣小泉進次郎陳情「熊害問題長期化，現場人員疲累達到極限」，並要求自衛隊協助。鈴木當時也向小泉表示，縣府預想由自衛隊支援搬運重量約100公斤的箱型捕獸籠、巡視、以及處理被捕熊隻的作業等。