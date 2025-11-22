「熊出沒」取消出團！網購日本旅遊集體被詐 前議員也受害

社會中心／基隆報導

基隆日前發生一起國外旅遊詐騙案，民眾透過LINE群組向自稱「耐斯旅行社」的蕭姓女子預定日本旅遊，出發前卻突然收到通知「日本有熊出沒」為由取消出團，事後因未拿到退費才發覺被騙，目前已知有26人被詐，連前議員莊錦田也受害，民眾財損約97萬餘元。

據了解，被害民眾於今年5月透過通訊軟體LINE群組購買日本旅遊行程，6月間每人先繳交2 萬元訂金，8月將全額團費繳清，原預計11月7日前往日本東北旅遊，但出發前一天卻收到通知「日本有熊出沒」為由取消出團，對方又再以「機票販售旅行社超賣、將賠償 50% 的違約金」等方式欺騙民眾，以博取信任。

基隆市議員鄭文婷指出，經查，該旅行社從頭到尾根本沒有訂機票，上述理由全屬捏造，目的僅為拖延退費並持續詐騙更多民眾。目前已知共有26名受害者，被詐金額達97萬5千元，其中包含前市議員莊錦田、前消防局長陳龍輝也受害。

鄭文婷呼籲，若曾參加蕭姓女子招攬的旅遊行程，務必向警方報案或洽詢相關單位，以保障自身權益。希望避免有更多無辜市民像這批日本團成員一樣，遭遇同樣的詐騙手法。

警方表示，21日已受理這起詐欺案，該旅行社負責人以各種理由藉故推託，導致沒有完成購買行為，被害人認遭詐騙，警方已依規定受理依詐欺案偵辦中。

