「熊出沒」取消日本團！ 遊覽車商再控導遊拖欠50萬尾款

導遊出發前以「日本有熊，很危險」為由臨時取消，團費也遲遲沒退，引發遭詐騙質疑。（圖／東森新聞）





基隆日前有26人，報名由蕭姓女導遊招攬的旅行團，要去日本旅遊，但團費都繳清了，出發前卻以「日本有熊，很危險」為由臨時取消，團費也遲遲沒退，引發遭詐騙質疑。現在又有車商爆料，這名導遊7月買車，高達50多萬的尾款也還沒付清。原來這名女子已不是第一次引發爭議，而當事旅行社老闆娘也出面退還團費。

控遭詐騙民眾：「她一直拖一直拖。」

日前26名旅客集體出面，控訴遭到詐騙。他們報名由一名蕭姓女子招攬的旅行團，準備前往日本，但出發前兩天卻被通知取消，對方還硬扯「日本有熊很危險」。如今團費要不回來，又有另一名苦主控訴，蕭姓女子向他買遊覽車，到現在還沒付錢。通運公司業者林哲宇：「你就一而再、再而三，一拖再拖，跟我說有匯款了、有匯款了，可是錢都沒有收到啊。」

因業務需要，今年7、8月，蕭姓女子透過朋友介紹向林先生買了700萬元的靠行遊覽車。原本基於信任，林先生還沒收齊款項就先把車交給對方，但至今尾款仍未付清。通運公司業者林哲宇：「那台車700萬，她當時已經匯款，扣除車子的貸款金額後匯300多萬來。我打電話給她她不接，可是訊息卻可以馬上回。」

議員也爆料，4年前蕭姓女子聲稱要幫旅客訂台東飯店，但旅客抵達後卻發現根本沒有訂房紀錄，只能現場再付2萬多元。今年初她帶團前往中國廈門、漳州，竟然把團員拆成兩組搭不同機場，12人從松山機場、8人到桃園機場，要求到當地再集合，甚至還向團員借5萬多元人民幣。

爭議不斷，旅行社老闆娘出面退費平息風波。旅行社老闆娘：「表達我們的歉意，團費94萬526元他們剛剛也都簽收了，26個人每個都有簽和解書。」

品保協會公關主委李奇嶽提醒，只要有代收轉付收據或合約書，就能向該旅行社求償。旅行社老闆娘強調，全數團費已歸還，至於遊覽車買賣爭議會盡速釐清。不過《EBC東森新聞》多次致電蕭姓女子，電話為空號，提供的公司地址也只是住家。已有受害旅客向基隆品保協會求助，希望事件能妥善解決。

