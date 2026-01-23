熊出沒！嘉義石山引水道驚見黑熊進出工寮粗暴覓食

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕繼嘉義縣阿里山鄉達邦村一處工寮連續多日發生台灣黑熊闖入覓食事件後，石山引水道也監測到台灣黑熊頻頻出現，林業及自然保育署嘉義分署呼籲大家近期避免進入石山引水道進行登山、健行等遊憩活動。

嘉義林業分署上月31日接獲阿里山鄉達邦村安姓村民通報黑熊闖入工寮後派員現勘，安裝監視系統展開監測，結果發現黑熊於元旦至3日竟天天進出工寮，從紅外線監測相機畫面可見其覓食手法相當粗暴。經嘉義分署呼籲落實「食物管理」，黑熊連日毫無斬獲，才未再上門，結束黑熊暴力覓食記。

無獨有偶，嘉義林業分署透過紅外線相機進行野生動物長期監測，並結合過往研究調查資料，發現去年12月底至今年1月這段期間，在石山引水道及鹿林山野生動物重要棲息環境這一帶，黑熊活動情形較為頻繁，是目前台灣黑熊活動的熱點區域。

嘉義林業分署指出，為維護大家人身安全及野生動物自然的生活環境，呼籲大家近期避免進入石山引水道，同時提醒所有進入山林的朋友，請勿遺留任何食物、廚餘或垃圾於山域環境，食物應妥善密封並隨身帶離，並切記不要餵食野生動物或刻意接近拍攝，如果發現黑熊蹤跡，請保持距離並儘速通報林業保育署，通報專線0800-000-930。

