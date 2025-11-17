熊出沒 地方治理失能
日本熊害在今年達到歷史高峰，但真正值得警戒的並不是熊，而是「熊下山後所揭露的日本社會斷層」。熊害並非單一生態事件，而是人口崩縮、產業衰退、地方治理弱化、野生動物管理缺位等多重性結構問題的交會。
熊會出現在田地、道路、住宅旁，原因不是牠們變得異常，而是人類活動區域正在縮減。日本政府長期統計顯示，本州與北海道的大量農村正處於「準廢村」或「功能性消失」狀態。村落人口老化、耕地荒廢、林緣無人巡視，原本作為「人熊緩衝帶」的農業活動消失後，熊自然會越過人類留下的空隙，走進曾經繁盛的生活圈。
換句話說，熊下山並不是生態失衡，而是地方社會的消失在先；換言之，熊的出現是地方「退場」的必然結果。
第二個結構裂縫在於管理體系的空洞化。日本的保育政策在過去三十年相當成功，使黑熊與棕熊數量逐步增加。然而，在「保育」之外，另一個更重要的環節「族群管理」卻長期缺席。許多地方政府缺乏專職人員，獵人平均年齡高達 67-70+ 歲，青年投入嚴重不足，使地方在面對快速增加的熊出沒時，只有志工與兼職獵人勉力支撐。這不是生態危機，而是人力危機。不是熊太多，而是能處理熊的人太少。
第三個警訊，是隨著社群媒體與影像平台普及，人們對熊害的心理衝擊遠超過事件本身。熊闖機場、熊進校園、熊穿越道路、熊攻擊路人這些影像被大量轉載，使社會恐慌感與政策壓力同步上升。然而，恐慌與政策卻常常步伐錯亂，出現「不敢處理 → 熊更靠近 → 社會恐慌 → 急於捕殺」的循環。在這種「慢性治理」與「速成輿論」的張力下，熊害事件的治理思維更顯脆弱。
日本面對的根本問題是：地方社會的功能下降速度，已經超過中央政策能夠修補的幅度。
熊害只是第一波被看見的裂縫。未來可能走下山的，可能不是野生動物，而是更多無法被都市體系吸收的治理問題：空屋荒廢、老人孤立、基礎設施無法維持、地方財源枯竭。熊害讓外界首次看清，在人口快速萎縮的國家，野生動物會回來，地方卻未必能撐住。
熊下山提醒我們：當地方退場時，自然生態會接手；而當「慢性治理」的思維無法跟上危機，災害風險就會浮現。
台灣同樣擁有大量山地與快速老化的社區村落，面對人口外流、地方消失與野生動物棲地重疊的未來，我們比任何國家，都更需要從日本的經驗中學到一件事——熊不是問題，地方失能才是。（作者為戰略智庫研究員）
其他人也在看
高雄月世界垃圾來源曝光！他驚：黨內鬥爭？
[NOWnews今日新聞]高雄市燕巢區「月世界」附近近日被爆遭長期違法傾倒家庭垃圾，原本雜草叢生的山坡地，兩年內竟被堆成數十噸重的垃圾山，惡臭瀰漫、蒼蠅滿天，宛如「廢棄物天堂」。環保局接獲民眾通報後，...今日新聞NOWNEWS ・ 12 分鐘前
冷空氣明殺到「冷剩14度」 3地區越晚雨勢越大
冷空氣明起報到，各地降溫明顯，氣象署預估北部低溫恐從20度跌至16度，東北季風挾帶水氣也將帶來降雨，基隆北海岸與宜蘭更有局部大雨。雖未達冷氣團或寒流等級，週三仍偏涼冷，週末冷空氣減弱後氣溫才有望回升。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
下週「跳水式降溫」剩13度！鄭明典曬1圖曝：北極冷空氣南送台灣
入秋最強冷空氣將在明（17）日南下，最低溫可能來到13度。前中央氣象局鄭明典指出，北極上空極冷的空氣，目前有5個分支往外突出，其中1支將把冷氣南送到台灣，不過這波影響比較顯著應該是在日本北方。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
快訊／3縣市持續大雨特報 一路要下到今晚！
快訊／3縣市持續大雨特報 一路要下到今晚！EBC東森新聞 ・ 18 小時前
入秋以來最強冷空氣報到！未來一周氣溫溜滑梯 周末溫度漸回升
氣象署表示，今天（17日）東北季風增強，將是入秋以來抵達台灣最強的一波冷空氣，北台灣氣溫率先開始下降，天氣愈晚愈涼，迎風面水氣多，雨勢愈晚愈明顯，明天天氣如何？氣象署指出，明天、周三（18日、19日）東北季風影響，中部以北及宜花天氣明顯偏涼，其他地區早晚亦涼，各地感受會比較冷一些，預計周末才漸漸回升。Yahoo奇摩（綜合報導） ・ 22 小時前
強冷空氣南下「雲街」現蹤！北台灣率先轉濕冷 低溫下探16℃
各地天氣轉涼了！天氣風險分析師林孝儒表示，今起一波東北季風正逐漸南下增強，北台灣率先感受到天氣轉濕轉涼；同時前氣象署長鄭明典也分享衛星雲圖上已出現代表冷空氣南下的「雲街」跡象，顯示冷空氣影響正逐步擴大。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前
最強冷空氣「挑戰首波冷氣團」！明全台大降溫這天剩12度 濕→乾時程曝
中央氣象署指出，今（16）日迎風面水氣增加，基隆北海岸、東北部地區及大臺北山區有局部短暫雨，大臺北、花東地區及恆春半島有零星短暫雨，外出請攜帶雨具備用，其他地區為多雲到晴；氣溫方面，西半部高溫約27至30度，東半部則為25至27度，各地低溫普遍為19至22度，早晚感受較涼。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
高雄月世界驚見「5層樓高」垃圾山 藍酸：又是邱議瑩選區
高雄燕巢月世界再現「垃圾山」！高市府環保局今（17）日接獲通報，立即派員前往稽查，現場數十噸垃圾已堆成5層樓高，散發濃烈惡臭。環保局人員破袋檢查後發現，部分垃圾來自台南等地，目前已調閱監視器追查不法業者是否涉案。藍營則點名，又是綠委邱議瑩的選區出事，呼籲高市府盡快找到元凶負責，不要最後又讓市民為惡劣的環境破壞者埋單。中時新聞網 ・ 16 小時前
全台降溫！連2天低溫剩12度 「雨最多」地區曝
氣象署今晨4時許發布「陸上強風特報」，東北風明顯增強，今晨至明晚台中市、彰化縣、雲林縣、澎湖縣局部地區有平均風9級以上或陣風11級以上發生的機率（橙色燈號），基隆市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、嘉義縣、台南市、屏東縣、宜蘭縣、台東縣（含蘭嶼、綠島...CTWANT ・ 21 小時前
把握今日最後暖陽！明起東北季風再增強 大雨炸5地最強時刻曝
今（16）日迎風面水氣增加，基隆北海岸、東北部地區及大臺北山區有局部短暫雨，大臺北、花東地區及恆春半島有零星短暫雨，外出請攜帶雨具備用，其他地區為多雲到晴。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」也提醒民眾，把握週日最後暖陽，週一起東北季風將會再度增強。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
月世界慘變「垃圾山」！環保局要辦了 邱議瑩震怒：罰到傾家蕩產
即時中心／黃于庭、李美妍報導高雄市燕巢區景點「月世界」，因獨特的自然景觀受到許多觀光客喜愛。不過，近日卻傳出遭不肖業者濫倒廢棄物，現場「垃圾山」堆積數層樓高，總重量甚至達數十噸，空氣瀰漫濃濃惡臭。高雄市環保局今（17）日前往稽查，並「破袋」追出垃圾源頭，重申嚴查嚴辦，絕不寬貸。對此，該選區的民進黨立委邱議瑩也重話，違法濫倒的人，全都要受法律嚴正制裁。針對月世界山坡遭棄置大量垃圾，環保局接獲檢舉立即派員稽查，並於現場可見大量生活廢棄物堆置，經破袋檢查發現爲台南等地區垃圾，嚴重影響環境品質。因此，該局今日立即調派燕巢等7個區隊13部車輛到場清理，並向鄰近民宅調閱監視器，警察局協助偵辦，以掌握可疑車輛動向，全力追查不法來源，後續將依違反《廢清法》第46條刑責規定，移送法辦。月世界山坡遭棄置大量垃圾，高雄環保局調派抓斗車、清潔車赴現場清除。（圖／高雄環保局提供）對此，邱議瑩痛斥，月世界遭惡質人士傾倒來自台南等地區的生活廢棄物，環保局今日除派13台車輛至現場清運外，警方也循線追緝犯嫌；她也點名國民黨柯志恩立委等人，又再次使用影射的方式進行政治操作。邱議瑩指出，她的選區有許多人煙稀少的偏遠地區，屬於高風險區域，但違法濫倒者，全部都必須受到法律嚴正的制裁，「我支持市府依照《廢棄物清理法》從重處罰」。不僅如此，邱議瑩更主張查獲犯嫌後，不管是倒廢棄物的行為人，或是可能的幕後主使者，全部都要比照酒駕駕駛，公布姓名與照片，並且將犯案用的車輛等工具全部沒入，「我會提案修法，加重罰金、罰則，你敢偷倒賺黑心錢，就會罰到你傾家蕩產」。原文出處：快新聞／月世界慘變「垃圾山」！環保局要辦了 邱議瑩震怒：罰到傾家蕩產 更多民視新聞報導酸爆！美駐日大使嗆中國「沒訓練好的狗」 謝長廷駁斥：冒犯了狗NBA賭博風暴擴大 湖人隊多名職員被要求交出手機與通聯記錄鄭黃會19日下午登場 沈伯洋酸：民眾黨現在跟泛藍「沒什麼差別」民視影音 ・ 12 小時前
週一迎入冬首波冷氣團 全台最低溫恐下探13度
生活中心／綜合報導今天（16）艷陽高照，好天氣週一就會變調。最強冷空氣南下，挑戰入冬以來首波冷氣團，全台大降溫，周一入夜後，北部、東北部有感變冷，週二週三低溫下探15度，甚至沿海及空曠地區可能到13度，就連南部地區，低溫也只剩17度左右。民視 ・ 1 天前
冷空氣南下！「這兩日」各地明顯轉涼 回溫時間曝光
即時中心／潘柏廷、魏熙芸報導中央氣象署預報員黃恩鴻今（17）日下午說明，今天開始受東北季風增強影響，預估這一波冷空氣是入秋以來最明顯的一次，一直會影響至週五（21日），特別是週三（19日）及週四（20日）清晨是這波冷空氣最明顯的時候，各地明顯轉涼冷，而中部以北、宜蘭低溫普遍只到15、16度。至於明顯回溫時間則為週末假期（22日、23日），特別在週日各地高溫普遍為27至30度，低溫還是維持20度左右。未來降雨趨勢部分，黃恩鴻表示，今明兩天受到東北季風增強影響，主要是迎風面降雨機率明顯提高，因此在桃園以北、東半部皆轉陰雨，特別在基隆北海岸、大台北山區、宜蘭地區降雨較持續明顯，可能會有局部大雨；至於，中南部今明兩天仍然可以見到陽光。隨著時間至週三（19日）水氣逐漸減少，雨勢較緩和，而迎風面還是會有局部短暫雨，到週四（20日）、週五（21日）仍受東北季風影響；一直要到週末（22日、23日）東北季風才會減弱，且溫度會逐漸回升，水氣也會更為零星，位於迎風面的基隆北海岸、大台北、宜蘭仍有零星降雨，其他地方則轉為晴朗多雲能見陽光的天氣型態。未來降雨預測圖。（圖／氣象署提供）一週溫度趨勢方面，黃恩鴻也說，從今天東北季風開始增強、冷空氣南下一直到週五各地感受偏涼冷，尤其明天北台灣介於16到19度，整日偏濕冷；明天在中部、花蓮、東南部也會感受溫度下降。隨後至週三（19日）、週四（20日）全台都會感受轉涼，而中部以北及宜蘭兩天清晨普遍只有15、16度，南部與花東則處於16到18度；週四及週五白天溫度略微回升，但還是持續受東北季風影響，低溫還是落在20度以下，至於明顯回溫時間則為週末假期（22日、23日），特別在週日各地高溫普遍為27至30度，低溫還是維持20度左右，形成白天溫暖、早晚偏涼冷、日夜溫差大。一週溫度趨勢。（圖／氣象署提供）原文出處：快新聞／冷空氣南下！「這兩日」各地明顯轉涼 回溫時間曝光 更多民視新聞報導台灣骨髓移植教父陳耀昌76歲病逝 王必勝：典型在夙昔台灣血液腫瘤權威陳耀昌離世 石崇良悼恩師哽咽：沒辦法再諮詢他了國土署公告明年租屋補貼新制 新申請案「住這種房」將駁回民視影音 ・ 13 小時前
好天氣只剩一天！東北季風增強全台轉濕涼 北部、宜花恐有局部大雨、低溫下探15度
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導東北季風稍減弱，台灣今（16）日迎來難得的穩定天氣，但早晚仍偏涼。中央氣象署提醒，雖然白天有機會見到陽光，各地體感舒...FTNN新聞網 ・ 1 天前
迎入秋最強冷空氣！北台灣先降溫「愈晚愈冷」跌至15℃ 專家曝最凍時刻
今（17）日東北季風增強，將是入秋以來抵達臺灣最強的一波冷空氣，氣象署表示，北台灣氣溫率先開始下降，天氣愈晚愈涼，桃園以北及宜蘭上半天氣溫約21到24度，到了晚上會降到19、20度。氣象專家林得恩透露，這波冷空氣最冷時段會落在明晚至後天（11/18晚至11/19）；11/20白天起，溫度逐漸回升。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前
入秋最強冷空氣東北季風轉強！氣溫溜滑梯一週天氣先看
多雲到晴舒適溫暖，迎風面降雨漸增多 近日天氣多雲到晴舒適溫暖，迎風面降雨漸增多，目前有一高氣壓1032百帕，在北緯36度，東經141度，即在日本東方海面，向東移動，時速20公里。週一開始東北季風增強，各地天氣轉涼，各地低溫從19至22度，降至15至日夜溫差大，請留意溫度變化，適時增減衣物，一週天氣概況先看。景點+ ・ 1 天前
快訊／大雨、強風特報齊發 警戒範圍曝光
快訊／大雨、強風特報齊發 警戒範圍曝光EBC東森新聞 ・ 21 小時前
東北季風報到轉濕冷！北台灣愈晚愈涼 迎風面留意局部大雨
即時中心／梁博超報導東北季風今（17）日增強，中央氣象署指出，強度將比過去幾波來得強，北台灣氣溫將先開始下降，天氣愈晚愈涼，桃園以北及宜蘭上半天氣溫約21到24度，到了晚上會降到19、20度，晚歸的朋友建議多添加衣物。由於迎風面水氣多，雨勢愈晚將愈明顯，將有機會出現局部大雨。民視 ・ 23 小時前
把握最後好天氣！明起降溫有雨 北部、東半部最冷「跌破14度」
【緯來新聞網】中央氣象署表示，強烈冷空氣預計將於11月17日南下，天氣風險公司分析師廖于霆透過臉書發緯來新聞網 ・ 1 天前
東北季風影響 北北基宜大雨特報 慎防瞬間大雨
中央氣象署今天晚間8時10分發布大雨特報指出，東北季風影響，今晚至明日（18日）基隆北海岸及大台北、宜蘭地區有局部大雨發生機率，請注意瞬間大雨，山區慎防坍方、落石及溪水暴漲。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 18 小時前