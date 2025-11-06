熊出沒！日本郵政與物流急因應 傍晚5時後「不騎車送件」

日本各地近日接連傳出熊出沒事件，造成居民與工作人員受傷的案例頻傳，日本物流業與郵政也紛紛啟動應對機制，包括傍晚後暫停騎摩托車或腳踏車派送郵件。

《日本新聞網》（NNN）報導，日本郵便（Japan Post）5日宣布，為防止員工與熊發生意外接觸，在熊頻繁出沒的地區，原則上將於下午5時以後，暫停騎乘摩托車或腳踏車進行派送業務。公司表示，該措施可能導致郵件延遲投遞。日本郵便負責人表示，「員工的安全是最優先考量，必要時我們也會請求顧客允許配送車輛，停進住宅或公司內部的安全區域。」

另一方面，「雅瑪多運輸」（Yamato Transport）也正在全日本據點增強防熊設備，包括擴充熊避噴霧與其他防護用品的配備量，並強化員工教育訓練。「佐川急便」（Sagawa Express）則在內部員工網站，即時發布熊出沒情報，提醒員工出勤前留意當地情況，必要時調整配送時段與路線。

日本環境省指出，今年熊目擊通報數已創歷史新高，其中東北與北海道地區尤其頻繁，而日本陸上自衛隊5日已與秋田縣政府簽約，派遣部隊到熊害嚴重的秋田縣，協助運送箱型捕獸籠等，提供捕熊作業的後方支援。

