熊出沒！青森有熊海中游、富山開車被熊撞

14號在日本青森縣，驚現一隻黑熊在海中自在游泳。（示意圖／翻攝自pexels）





怎麼又是熊？14號在日本青森縣，驚現一隻黑熊在海中自在游泳，打破了人們對熊只會出現在山中的印象。同一天在富山縣，還有熊突然衝出路邊，撞上行駛的車輛，居然把車的保險桿撞到整片脫落。

不遠處的海面上，居然探出一顆黑熊的頭。

拍攝者：「如果突然衝過來怎麼辦？」

看到熊離自己這麼近，拍攝者忍不住驚呼，14號在日本青森縣的陸奥灣，當地的扇貝漁民發現了這隻熊在距離岸邊約200公尺的海上游泳，打破了民眾對於熊只待在山裡的印象。

廣告 廣告

岩手大學農學部準教授山內貴義：「熊本來就很擅長游泳，我認為那隻毫無疑問，是亞洲黑熊。」

專家分析熊其實本來就擅長游泳，但通常是在河川當中，在海裡確實少見，而同一天在富山縣，則發生另一起遇熊事件，黑夜中一隻熊突然從路旁灌木竄出，而駕駛煞車不及和熊擦撞，駕駛的綠色車輛，左方車頭保險桿整片脫落，可見撞擊力道之大，日本熊隻越發頻繁的，跑到人類生活圈，而這兩起遇熊事件，也都讓民眾嚇得不輕。

更多東森新聞報導

無視？中國警告暫勿赴日本 民眾照飛喊「不在意警示」

日本餐廳不能共食？曾有台人踩雷 達人揭潛規則

中國籲近期別赴日！日網卻嗨喊：別來最好

