熊口倖存的秋田人呼籲獵殺闖入熊隻 不能讓熊覺得人類軟弱

2023年10月遭黑熊襲擊受傷的北秋田市民眾，向記者展示襲擊事件後不久，在附近獵捕到的熊的熊皮。路透社



日本官方統計的遭熊侵害死亡案例，今年以來已經多達13人，創有紀錄以來最慘烈的紀錄。熊害不但數字急遽上升，也出現愈來愈不怕人、愈來愈頻繁闖入人類居住區的狀況。一名2年前上次熊害高峰期被熊攻擊，倖存下來的秋田和菓子店老闆說，這些熊現在知道人類軟弱，必須「冷酷無情」獵殺這些闖入的熊隻。

牠就在我的耳朵這邊撕咬咆哮

熊口餘生的北秋田市和菓子師傅湊屋敬二（音譯），11月6日向記者展示他臉上留下、2年前被熊撕咬攻擊的痕跡。路透社

路透社專訪住在秋田縣北秋田市，現年68歲的生還者湊屋敬二（音譯）。他回憶兩年前發生的生死關頭，起於他拉開車庫的鐵捲門之時。當時他發現車庫裡有一隻黑熊，與他四目相交。

湊屋敬二看著位於他和菓子店旁的小車庫說：「我們沉默對看。我當時以為我死定了。」

接著黑熊撲向他，把他壓倒在地並開始撕咬，在他的臉上、手臂與軀幹留下深深的傷口，在他成功逃跑前幾乎還把他的頭皮掀開。救難人員必須緊急把湊屋敬二用直升機空運到60公里外的秋田市醫院，才能搶救他的生命。

這位熊口倖存的老人到現在臉上還有傷口痕跡，他指著自己的耳朵說：「當牠壓在我身上時，發出了那種可怕的咆哮聲，野獸的聲音。牠的嘴巴就在這裡。那個聲音已經烙印在我的腦海裡。」

今年尚未結束 已創下比2023年更糟的熊害

現在，日本創下了2023年6人死亡以下更糟糕的熊害紀錄，湊屋敬二與他的鄰居，目前也壟罩在熊出沒侵襲的沉重壓力中。

日本政府數據顯示，自從本財政年度開始的4月以來，日本已發生逾100起熊攻擊人事件，其中有13人死亡，創下紀錄。這些死亡事件中，有三分之二以上發生在湊屋敬二居住的秋田縣以及附近的岩手縣。今年秋田縣的目擊熊出沒次數暴增六倍，超過8000次。

日本自衛隊已經應秋田縣政府請求，派員協助獵人的補熊陷阱任務。日本警察也已經組成使用步槍的專隊，11月13日開始將開始協助地方政府緊急槍殺闖入熊隻。但這些措施可能都緩不濟急，規模目前也很有限。

村鎮人口外流老化 空屋吸引熊隻侵入

2023年被熊攻擊倖存的湊屋敬二（音譯），在他當時被攻擊的院子裡解釋當時的狀況。路透社

根本性的原因在於日本鄉村的老年化與人口空洞化。與此同時，日本黑熊棲息區域近40年來估計已經擴張成兩倍。人退熊進，湊屋敬二居住的這種小型村鎮，就成了人熊對決的重災區。

由於人口外流，湊屋家的北秋田市充斥著廢棄房屋和雜草叢生的庭院，讓能重達130公斤的黑熊，闖入居民區時有躲藏與覓食處。

住在湊屋敬二家幾百公尺外，現年70歲的石田英秀（音譯），一邊打掃他家7年前就歇業的照相館前的落葉，一邊表示，空屋太多使山裡的動物很容易躲進來。他受訪時，兩天前才在他家轉角處發現熊出沒，他說：「真的很可怕，我非常不安。」

過去的20年裡，北秋田市人口已減少了約三分之一，降至3萬人。湊屋敬二說：「以前這裡有更多人、更多車，很熱鬧。」他表示鄰居的房屋有一棟是空的，而他家另一側的房子在年邁的主人過世後，很可能也會持續空置。

地方政府官員表示，他們正在要求居民摘掉水果，並盡可能砍伐會吸引熊隻的果樹。林業和環境官員岸野公敏（音譯）最近幾週一直忙著放鞭炮、沖天炮驅趕熊隻，他說由於房屋空置，在沒有屋主許可的情況下，市府無法逕行闖入修剪雜草叢生的庭院，這是一項艱難的任務。

岸野公敏在他的辦公室裡說：「空屋周圍雜草叢生的庭院讓人感到不安。」現在他辦公室的自動門已經關掉，不再自動開啟，避免熊隻闖入。

面對不再畏懼人類的熊隻必須「冷酷無情」

湊屋家的和菓子店是他祖父一個多世紀前創立的家業，自從他2年前被熊襲擊後一直關閉至今。他直言不諱表示，當局必須對那些不再畏懼人類聚集地的熊隻「冷酷無情」。目前日本的熊也開始闖入繁華的都市中心，在京都和東京周圍，熊出沒事件正在增加。

湊屋敬二說：「會攻擊人類的熊已經學到，人類很軟弱。」他說他並不是討厭所有的熊，但對於那隻幾乎奪走他生命的熊，他說：「我會吃了牠。」

在襲擊事件後，獵人在湊屋敬二家附近獵殺了一頭成年黑熊。湊屋敬二收藏了這隻可能差點奪去他性命的黑熊熊皮。

