「熊太平間」已裝不下！北海道獵殺逾960頭熊 處理量暴增焚化爐燒不完
[FTNN新聞網]記者鄧宇婷／綜合報導
日本北海道熊患未解。苫前町在本月25日深夜擊斃一頭重量逼近380公斤的大型棕熊，外界推測牠就是先前在監視器畫面裡，徒手推倒捕獸籠、身形大到進不去籠內的那隻「怪獸級」棕熊。儘管這頭巨熊已被射殺後，但北海道今年累計獵殺的野生熊隻已超過960頭，導致各地處理量飽和，焚化與存放空間都面臨嚴重超載。
《北海道放送》報導指出，11月11日至12日間，一支監視器錄到一頭巨熊，畫面中棕熊不費吹灰之力就把重達300公斤的金屬捕獸籠直接掀翻，接著離開，因其體型大於捕獸籠的金屬框架，判斷可能重達400公斤，引起獵友會高度警戒。
到了25日，獵友會終於在苫前町成功擊獲一頭體長1.9公尺的大熊，重量達380公斤，研判就是那頭被拍到的「超規格」棕熊。
儘管巨熊已被擊斃，但北海道熊害情況並未改善。今年從棕熊到亞洲黑熊，各地都有熊頻繁闖入人類聚落，威脅住民安全，使獵殺量急速攀升。位於北海道南部的上之國町最為嚴重，今年累計射殺104頭熊隻，遠超去年的6頭，暴增近17倍；而整個北海道的總量也突破960頭，創下前所未見紀錄。
上之國町相關人員表示，焚化設施在9、10月已全力運轉，但今年要處理的熊隻數字遠超往年。上之國町農林課長杉野匡坦言，必須靠冷凍庫暫存熊屍，但冷凍庫僅能放下一頭熊，經常一下就滿。他說：「今年開始使用冷凍庫暫存熊屍，因為獵殺數量太多，有時無法當天運出，夏季又容易腐敗產生強烈臭味。」當冷凍庫塞不下，只能把熊屍暫放在外面。他無奈表示，「我從沒聽過一年要處理這麼多棕熊。」
負責焚燒熊屍的江差町南部檜山清掃中心，不只處理上之國町，也負責周邊5個町的熊屍焚化，今年遇上前所未見的工作量，工作人員透露：「去年處理30頭熊，今年已經焚化120頭，超過4倍。」
