《熊孩子》呆萌男神要來了！崔振赫2月台北見粉絲

韓國人氣演員崔振赫將於明年2月1日在台北舉辦《CHOI JIN HYUK 2026 LIVE in Taipei <Always You>》，他興奮表示，能再次來到台灣與粉絲見面感到非常榮幸，特別為了等待他的粉絲準備了多元舞台和驚喜內容，期待與大家共同開啟新年2月。

崔振赫將在明年2月來台舉辦見面會。（圖／ 寬宏藝術 提供）

崔振赫透露，之前來台的幸福回憶仍歷歷在目，沒想到已過了一年半，這次演出接近2月9日的生日，對他而言就像提前收到最棒的生日禮物。他感性感謝台灣粉絲一直以來的支持，並表示正在努力準備2月1日的舞台，希望以最佳狀態與大家創造難忘回憶。門票將於2026年1月5日（星期一）中午12:00開賣，可透過寬宏售票系統（kham.com.tw）、萊爾富及OK便利超商購票。

崔振赫表示在台灣留下許多美好回憶。（圖／ 寬宏藝術 提供）

自2006年出道，崔振赫憑藉《她的日與夜》、《隧道》、《繼承者們》等多部韓劇展現精湛演技，近期更因參與綜藝節目《我家的熊孩子》展露呆萌魅力，再度吸引大量粉絲關注。他也將於2026年1月17日推出新劇《理事長和我的祕密關係》，與韓國演員吳漣序合作，兩人互動備受期待。

崔振赫新劇《理事長和我的祕密關係》即將公開。（圖／ 寬宏藝術 提供）

談及台灣，崔振赫表示過去因工作多次來台，卻未有機會深入感受當地文化，感到有些遺憾。他希望這次能走訪巷弄、體驗夜市小吃，特別提到聽說大腸麵線很有名，期待品嚐正宗味道，甚至想去粉絲透過SNS推薦的隱藏版美食店。他笑說，與粉絲共度時光後吃的台灣美食，感覺會是世上最美味的。

最後，崔振赫再次向粉絲喊話，希望大家支持即將公開的新劇《理事長和我的祕密關係》，並期待2月1日與台灣粉絲相聚，共同留下美好記憶。他強調，能在同一個空間與粉絲度過愉快時光，是他最期待的事情。

