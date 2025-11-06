熊害太嚴重！日本警察開放「步槍獵熊」

▲日本近來熊害事件頻傳，警察廳於6日修改了國家公安委員會規則，在秋田縣和岩手縣允許機動隊員將步槍等特殊槍械用於驅除黑熊。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 日本近來熊害事件頻傳，野熊致死人數創歷史新高、被害情況日益嚴重等問題，警察廳於6日修改了國家公安委員會規則，在秋田縣和岩手縣允許機動隊員將步槍等特殊槍械用於驅除熊隻，新規將於13日正式生效，為日本警方首度獲准使用步槍執行熊隻撲殺任務。

警察廳放寬特殊槍械使用限制

綜合產經新聞、每日新聞等日媒報導，過去日本警方使用步槍等特殊槍械的規範極為嚴格，僅限於重要設施的警戒警備、處理劫機等任務。但考慮到警察通常使用的手槍難以有效驅除熊隻，因此研議使用步槍。

警察廳於6日修改了國家公安委員會規則，允許機動隊員將步槍用於驅逐熊隻。此次，規則中新增了捕捉或驅除黑熊等危險鳥獸的任務。

為配合13日的施行能立即執行任務，警察廳將從秋田、岩手兩縣以外的警察機動隊中，派遣熟悉特殊槍械操作的「槍械對策部隊」隊員。他們將與當地獵友會成員進行聯合訓練，並接受專家關於黑熊生態的教育。

警察廳長官楠芳伸在記者會上表示，「將與地方政府密切合作，以確保地區居民安全為最優先，推動防範熊害的措施。」

警察將在獵人來不及應對時介入

自13日開始，每個縣將組成兩組由當地警員和包含狙擊手在內的4人小組，並部署在秋天、嚴守兩縣。當地方政府判斷獵人難以及時進行槍獵的「緊急槍獵」情況時，警察將依據《警察官職務執行法》實施驅除。

在派遣前，警察廳已於4日、5日向秋田、岩手兩縣派遣負責人進行需求調查。據負責人透露，兩縣都為應對黑熊問題而苦惱，並對警員使用步槍表示了一定的期待。

據環境省統計，截至5日，本年度黑熊致死人數已達13人。

