熊害太頻繁！ 北海道推出熊肉漢堡 當野味嚐鮮

日本今年熊害問題頻傳，最新是山形縣一間旅館遭熊闖入大肆破壞，讓老闆不得不決定提前關門休息。不過北海道則是有加工業者推出了熊肉漢堡，幫忙地方政府解決黑熊在備捕獲之後的善後處理。

日本熊害嚴重，北海道加工業者推出熊肉漢堡。（圖／Shutterstock達志影像）

山形縣米澤市的一間旅館成為最新熊害受害者，週四清晨一頭黑熊闖入旅館內肆意破壞。從走廊到廚房，整間旅館到處可見熊的蹤跡，餐具和食材散落一地。旅館老闆表示，黑熊可能是從建築物的縫隙擠進來的，讓人難以想像體型如此龐大的動物能夠通過那麼狹小的空間。所幸當時旅館內只有老闆一家三口，在警方協助下順利避難，但這次事件也迫使老闆決定提前休息不營業。

廣告 廣告

熊出沒的頻率已經嚴重影響日本民眾的日常生活。有駕駛在路上行駛時意外撞上野熊，也有居民打開家門時發現熊在停車場悠閒漫步。北海道地區今年已捕獲93頭野熊，數量之多讓當局難以處理後續問題。為了解決這一困境，當地有加工業者將捕獲的熊肉製成漢堡等商品，實現物盡其用。

由於熊害頻傳，許多民眾因恐懼而減少外出活動，導致餐廳生意大幅下滑。一位餐廳主廚表示，有客人反映出門感到恐懼，甚至連開大門都會害怕。為確保學童安全，岩手縣的學校特別安排計程車接送學生，一位小學生表示，相比步行回家，乘坐計程車讓他能更安心地回家。

物流服務也受到熊害影響，日本郵局和黑貓宅急便都已宣布，若配送地區出現熊隻，他們將可能調整配送路線，嚴重情況下甚至可能取消服務。這些措施反映了熊害對日本社會各方面的深遠影響，以及當局和民眾為應對這一挑戰所採取的不同策略。

更多 TVBS 報導

熊闖日山形溫泉旅館！多人緊急疏散 現場超慘紙門破、冰箱被撬開

日79歲婦採菇疑遭熊襲亡！ 山中尋獲遺體「臉部嚴重受損」

日本黑熊竟闖入公司「將自己反鎖」！嚇壞員工ㅤ驚險過程曝光

日熊患13死 他好奇「為何台灣沒有？」網：沒絕種已萬幸

