熊害破紀錄！上月日本88人遇襲「7人罹難」 白川鄉加強驅熊

即時中心／林耿郁報導

日本熊害持續升溫；環境省最新統計，上（10）月全國共有88人遭熊襲擊，創下十年來「單月最高」新紀錄，其中7人不幸罹難；為避免災情擴大，包括世界遺產「白川鄉合掌村」在內，多地均加強驅熊措施。

熊害遍地！NHK報導，今年10月，全日本就有7人不幸因熊害喪命；自4月至10月底，全國累計受害者高達196人，其中12人不幸罹難，數字「遠超往年」。

統計顯示，熊害遍及21都道府縣，以東北秋田（56人）、岩手（34人）、福島（20人）三縣為最嚴重；另外長野（15人）、新潟（13人）等縣人數也偏多。

中央政府已下令警方、市町村加強獵捕與緊急防範，呼籲民眾提高警戒。

世界遺產難逃「熊」爪！白川鄉加強驅離

位於岐阜縣的超高人氣景點、聯合國世界遺產「白川鄉合掌村」，近期也傳出外國旅客遭熊襲擊的意外：10月5日，一名40歲西班牙遊客，在合掌村內小徑遭熊抓傷，幸好傷勢並不嚴重；但在人潮巨大的觀光勝地，竟然也有黑熊傷人，引起日本海內外震驚。

路透社報導，40歲的白川鄉官員三成（音譯，Mitsunari）表示，自己童年時幾乎不曾見過熊。但今（2025）年合掌村週邊熊目擊數量竟然超過一百件；比起去（2024）年僅約35件，次數暴漲3倍之多。

在熊襲擊事件後，白川鄉合掌村暫時關閉展望台步道。（資料照／美聯社提供）

在西班牙遊客遇襲後，白川鄉開始設置蜂蜜誘捕陷阱，目前已捕獲6頭熊；另外還砍掉村內可能吸引熊覓食的果樹，並呼籲遊客結伴同行、配戴防熊鈴鐺，更要避免清晨、黃昏等熊活躍時段在野外行走。

不只白川鄉，包括京都嵐山竹林等熱門景點，也陸續傳出熊蹤；觀光風險持續擴大，引發各國高度警戒。

京都嵐山竹林。（示意圖／擷取自"Kyoto Travel"網站）

英、美、中陸續發布赴日旅遊提醒，美國駐札幌領事館一牆之隔的圓山公園，近期更因熊出沒而封閉兩週，顯見熊害已成「國際焦點」。

人熊開戰！無人機、自衛隊出動

離白川鄉不遠，因2016年新海誠電影《你的名字》爆紅的岐阜縣飛驒市，當地政府正在測試配有狗吠聲喇叭，以及嚇阻用爆竹的無人機驅熊，以保護當地蘋果、桃子園與民眾安全。

今年秋季，飛驒市熊目擊數高達78件；去年整個秋天，合計僅11次目擊事件。

飛驒古川駅。（示意圖／擷取自Hida Travel網站）

在北海道、東北等熊害最嚴重地區，防衛省已經派遣士兵協助捕熊，凸顯情勢已遠超地方政府「可控範圍」。

有果農表示，熊盯著人的眼神「真的非常可怕」，前往野外的人都必須保持警惕。

官房長官木原稔強調，今年熊害規模「異常」，中央政府已要求相關部會，加強驅熊、實彈獵熊的工作，以避免日本民眾人心浮動、觀光產值也遭殘害。

