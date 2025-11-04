熊害蔓延！昨秋田縣再傳3起熊傷人案件「1人死亡」 自衛隊明起出兵

即時中心／林耿郁報導

日本秋田縣熊害大爆發，已經導致3人死亡、超過50人受傷。昨（3）日再度發生三起熊襲人事件，包括一名79歲婦人在山區身亡、兩名男性疑遭熊攻擊受傷。如今縣府已經與防衛省取得共識，自衛隊明（5）日起將在秋田展開捕熊支援作業。

即將動武？NHK報導，熊害嚴重的秋田縣，昨天再發生3起熊相關事件：

湯澤市山區：79歲的後藤女士，清晨被發現倒臥山中身亡。遺體有遭動物啃咬、抓傷痕跡，警方研判可能是在進山採菇時遭熊襲擊。

秋田市住宅區：上午5點半，一名65歲男子在自家庭院遭「親子熊」攻擊，傷勢嚴重，幸好意識清醒，被送醫治療。

大仙市山林步道：上午7時許，83歲男性散步途中遭熊襲擊，亦送醫治療，意識清楚。

10月28日，秋田縣知事鈴木健太，已經前往東京尋求軍方介入；防衛省3日證實，最快將於明天起，在秋田縣北部展開支援。

首波將以陸上自衛隊為主力，士兵們將協助設置捕熊陷阱與安裝、協助運送獵友會成員巡邏，以及運輸、埋葬遭射殺的熊；但暫時沒有軍人「實彈獵熊」的直接交戰項目。

後續獵熊行動是否升級？各界都在高度關注。

