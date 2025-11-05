熊害頻傳釀傷亡！民眾瘋狂搶「防熊噴霧」 這2檔股票意外狂飆

財經中心／王文承報導

日本各地近來頻傳熊出沒襲人事件，造成多起傷亡，相關新聞連續數週登上當地媒體版面。由於情況日益嚴重，日本政府已派遣自衛隊前往熊患最嚴重的地區協助防治。這波「熊危機」也意外帶動防熊產品公司股價飆漲，成為市場焦點。

日熊害頻傳釀傷亡 這2檔狂飆變迷因股



根據日本政府統計，自4月以來，已有至少12人遭熊襲擊喪命，為2023年同期紀錄的兩倍，創下近年新高。多數受害者為居住在東北山區的高齡居民。《共同社》報導指出，秋田縣已出現3人死亡案例，中央政府決定派遣自衛隊支援當地的熊害處理與防範工作。

受此消息激勵，防熊噴霧製造商「Tiemco」與獵槍生產商「Miroku」股價雙雙飆升，今年以來分別上漲95%與27%，大幅超越東證指數（TOPIX）同期約19%的漲幅，成交量也同步暴增。

Tiemco社長酒井誠一表示：「儘管公司整體業績不算亮眼，但投資人仍大舉買進我們的股票。」該公司自5月起販售防熊噴霧，兩度上架皆在短時間內售罄。目前Tiemco市值約3,400萬美元，Miroku則約2,900萬美元。

目前日本境內共有兩種熊：棕熊主要分布於北海道，亞洲黑熊則棲息於本州等地。根據官方統計，北海道棕熊數量在過去30年間幾乎翻倍，族群中位數已達約11,700隻；亞洲黑熊的確切數量則仍缺乏統計。

至於熊頻頻現身大街上的原因，專家指出，可能是氣候變遷導致食物短缺，使熊隻被迫離開棲地覓食；同時，日本農村人口外移嚴重，導致獵人數量銳減，傳統野生動物管理機制也因此難以維持。

根據日本環境省資料，今年度前五個月，全國熊出沒通報已超過16,000起，其中以東北及北陸地區最為嚴重，5月至7月期間的出沒次數更達高峰。

