「熊害」擴及首都圈！小熊現蹤東京 嵐山15起熊目擊

日本自衛隊秋田駐屯地人員30日進行驅熊訓練時，從軍用卡車上卸下熊籠。（圖／達志影像美聯社）

日本的熊害，現在也擴及到首都圈。位在東京的日之出町，有一個垃圾處理場，民眾目擊到有小熊出沒，警方獲報前往現場加強巡連。另外京都觀光勝地嵐山，已經有15件「熊出沒」通報。日本自衛隊今天已經出動，到秋田縣協助驅熊。

日本熊害危機持續蔓延，已擴及首都圈及知名觀光景點。東京日之出町垃圾處理場昨日有民眾目擊小熊出沒，雖警方獵人立即趕到，但小熊已逃離現場。該地區過去兩個月已有至少12件熊出沒通報。同時，京都著名觀光勝地嵐山也已累積15件熊出沒報告，當局正以警車巡邏示警。針對日益嚴重的熊害，日本自衛隊已正式出動支援秋田縣，警察廳也正考慮讓部分警察配戴獵槍，以更有效應對熊患威脅。

日本野熊肆虐情況日趨嚴重，不僅山區頻傳熊出沒，現在連首都圈也不能倖免。位於東京的日之出町垃圾處理場昨天早上8點多，有民眾目擊一隻小熊在場內活動，警方和獵人接獲通報後立即趕到現場，但小熊已經逃離。值得注意的是，就在一週前，距離這個垃圾場約3公里的地方，也曾有熊出沒的報告，顯示野熊活動範圍正不斷擴大。

這些野生動物逼近人類居住區，已引起東京居民的恐慌。一位曾近距離目擊野熊的居民表示，熊距離他家僅約3公尺，當時感到非常恐怖。根據統計，從8月到10月期間，日之出町地區至少已有12件目擊野熊的通報案例，情況令人擔憂。

不只東京地區，京都知名觀光勝地嵐山也面臨類似威脅。截至昨天，嵐山已累積15件熊出沒的通報。當地遊客被建議避免前往山區，只在人多的地方活動。為了保障民眾安全，京都當局已與警方合作，派遣警車在區域內巡邏，並透過廣播系統提醒民眾「有熊出沒，請前往避難」。

針對日益嚴重的熊害，日本政府已採取更積極的應對措施。日本防衛大臣小泉進次郎表示，考慮到當前情勢的特殊性，已決定派遣自衛隊支援秋田縣的驅熊工作。同時，日本警察廳也在緊急應變。警察廳長官楠芳伸強調，目前正進行必要的準備和考慮工作，以便警察能使用獵槍驅除野熊。

由於熊的皮下脂肪厚且頭蓋骨堅硬，警用手槍對付熊的效果有限。因此，當局正考慮讓部分警察配戴獵槍，以更有效率地應對熊患。這些措施反映了日本政府對野熊入侵人類生活區的嚴重關切，以及保障民眾安全的決心。

