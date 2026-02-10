【熊年行大運？】實況主 NL 熊媽喜中百萬刮刮樂！網友羨慕：汶銨有缺乾弟弟嗎

（合成圖來源：NL 粉專）



《英雄聯盟》知名實況主 NL （NeVeR_LosEs、熊汶銨）時常在實況中分享與家人的點點滴滴，相信熊寶們一定都對「淑芬」不陌生，而近期他稱熊媽外出時因緣際會走進一間樂透行，一時手癢下買了刮刮樂，沒想到好運真的無法擋，最後居然中了一百萬，讓許多網友感到不可置信：「原來接下來是熊年啊」。

（圖片來源：NL 粉專）

據了解，NL 表示熊媽原本是要去幫他買近期爆紅的韓國甜點「杜拜巧克力 Q 餅」，不料到了現場卻看見滿滿的排隊人潮只好作罷，但想著難得外出一趟不想空手而歸，於是走進了朋友的彩票行。

沒想到奇蹟卻在這一刻發生了，熊媽一開始先買了一張 500 元的刮刮樂小試手氣中了 1000 塊，於是她決定趁勝追擊、「博一博，單車變摩托」，結果刮中了 100 萬。讓許多網友紛紛留言：「淑芬有缺乾兒子嗎」、「汶銨有缺乾弟弟嗎」。

（圖片來源：NL 粉專）

而在台灣刮中一百萬，得獎者因超過 5000 元的免稅門檻必須被扣除 20% 的所得稅與 0.4% 印花稅，因此實際上熊媽僅拿到 79 萬 6 千元，但 NL 也認為她有福氣是合理的：「畢竟她好事做這麼久了」，並透露熊媽其實平常有在做義工，當天也是做完志工活動後外出採買，也印證了所謂的「好人有好報」。

但也有網友希望熊媽媽能分點運氣給另一位知名實況主羅傑，讓他能夠平安過個好年。

（來源：NL YouTube）

