熊抱摸手寫告白信！前懲戒法院院長李伯道提告反遭司法院、北高行「雙重認證」性騷

李伯道被司法院、台北高等行政法院「雙重認證」性騷擾。鏡週刊

前懲戒法院院長李伯道不服司法院性騷擾申訴成立決議、提起行政訴訟，台北高等行政法院今（18日）判決李伯道敗訴，認定李利用職務權勢，對女職員A女多次為擁抱、肢體接觸及帶有示愛意味之言行，已構成修正前《性別工作平等法》所定性騷擾，原處分並無違誤。

判決指出，A女於2023年3月16日至4月17日期間，陸續遭李伯道在辦公室內要求擁抱、觸摸手臂，並遞交內容帶有歉疚、珍惜、暗示男女情愫的書箋。A女事後提出性騷擾申訴，經司法院性騷擾申訴處理評議委員會認定申訴成立，李不服提起申復未果，轉而提起行政訴訟。

廣告 廣告

法院特別點名2023年4月17日李交付A女的書箋內容，認為其中「怎會如此？我怎麼那樣不珍惜…以後會更加珍惜」等語，已明顯逾越長官與部屬的公務往來分際，帶有示愛與男女情愫之意味，足以造成敵意性、冒犯性的工作環境，侵害A女人格尊嚴。

合議庭指出，該書箋屬於具體物證，足以印證李確有逾越職務關係、對A女表達情感之情形，進一步提高A女對先前多起性騷擾行為陳述的可信度。

對於李主張A女事後仍與其互動、合照，法院明確指出，性騷擾被害人並無典型或標準的事後反應，不應要求被害人必須立即反抗、呼救或完全迴避加害人，才能成立性騷擾。

判決指出，A女事後曾向配偶、同事轉述遭遇，表達「噁心、不舒服、害怕報復」等感受，證人證述內容一致，並有通訊紀錄可佐證，屬於補強證據，並非傳聞證據。

法院亦認為，李在同事轉述A女遭性騷擾後，隨即表態「不戀棧」、「怎麼做都配合」，並擔心事件曝光，隨後請假並迅速辭職，顯示其自知理虧、試圖息事寧人，該等事後反應亦可作為不利於李的間接證據。

不過，法院也認定其中一項申訴事實未構成性騷擾。即李於112年3月底單獨傳送團體合照給A女，並附上「妳特別開心」等文字，雖已逾越公務關係分際，讓A女感到不適，但客觀上不具性意味，未達「合理被害人標準」，此部分申訴認定有所未洽。

惟法院強調，即便排除此一項行為，其餘多起性騷擾行為已足以成立，整體結論不受影響，無撤銷原處分之必要。

合議庭最後指出，李伯道身為懲戒法院院長，對A女具有任免與是否推薦續任的實質影響力，其帶有性意味的言行，已構成以職務權勢為基礎的性騷擾，符合修正前《性別工作平等法》第12條所定要件，原告之訴應予駁回。本案可上訴。



回到原文

更多鏡報報導

法拉利賽道飆200公里撞牆！上市公司董總兄弟控「煞車瑕疵」 討2543萬被打臉

獨家／史無前例！幣想洗錢案主嫌要傳「1601人作證」 法院破天荒准了

知名連鎖「錢都火鍋」2食材上榜 北市抽查生鮮蔬果6件農藥超標