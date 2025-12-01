熊掌上架日本超市 「連毛帶指甲」1萬台幣吃不起

日本今年爆發熊害，各地都有熊不好好冬眠，反而跑進市區傷人的事件，讓日本獵人展開清剿，但大量獵捕後怎麼處理雄的屍體成為大問題，最近已有日本網友逛超市時，在肉品區發現整隻切下來、很完整的熊掌，連毛與指甲都沒有特別清除，一隻要價5萬5555日圓（約新台幣1萬1222元），引起討論。

一名日本女網友近日在Threads分享逛超市的經驗，只見她PO出數張照片，驚呼「好可怕！普通超市怎麼會賣這種東西？」仔細一看，原PO正在逛肉品區，但擺在架上的不是常見的牛肉或豬肉，而是好幾隻連毛、帶著指甲的巨大熊掌，一隻要價5萬5555日圓。

廣告 廣告

照片曝光後吸引逾60萬人瘋傳，不少網友喊「看起來真的好恐怖」、「聽說右掌會比較好吃，因為拿來吃蜂蜜的關係」、「這在古代可是王族才能吃的食物」、「連著毛販售，感覺很多細菌，不太適合這樣賣，至少應該要簡單處理一下吧」、「大鍋燉煮的熊肉其實很好吃唷，跟牛肉比起來我還更愛熊肉」。

該文章被台灣網友分享到Dcard，同樣引起熱議，不少網友說「魚與熊掌可以兼得，但錢包會受傷」、「一隻1萬台幣耶，也太貴了吧」、「以前在日本吃過高級熊肉料理，但我覺得味道非常腥，加一堆調味料還是壓不住」、「熊肉很柴，要長時間燉煮的才好吃」、「這如果不是在日本，早就被罵野蠻了吧」。

更多中時新聞網報導

Ozone佳辰獻第一次 樂喊駕照不是雞腿換的

台灣鷹架規範嚴 防火重點在管道間

運動部》李洋立院首報告 接招談大谷