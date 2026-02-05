熊本二廠擬導入3奈米 台積先進製程寫日不落傳奇

台積電（2330）擬將日本熊本二廠導入生產製程提升至3奈米，加上美國亞利桑那州新廠、台灣廠區都已導入先進製程，未來台積電台、美、日先進製程同步大連線，成為名副其實的「日不落晶圓代工龍頭」，蓄勢挺進年營收2,000億美元的新里程碑。

台積電董座魏哲家近期先後和美國總統川普、日本首相高市早苗會面，加計前董座劉德音先前也曾親自與美、日元首見面，讓台積電成為台灣科技業史上，罕見連續兩位董座先後獲得美、日高度重視的企業。

廣告 廣告

這凸顯台積電創辦人張忠謀先前所言，地緣政治變化下，台積電已成為國際間「真正的兵家必爭之地」，相信台積在維持技術領先、卓越製造、客戶信任三大競爭優勢，持續求發展。

業界認為，台積電全球布局考慮周延，背後的考量，最大因素來自先進製程搶手、客戶地緣政治異地備援的雙重需求驅動，在台灣最先進製程研發已推進至埃米等級A16以下，A14製程技術計劃於2028年開始生產，既有大陸廠成熟製程、歐洲特殊製程廠區以外，美國以及日本皆已先後規畫導入先進製程，而且隨時彈性地彈性動態調整布局。

台積電多次在法說會上強調，所有的海外決策都是基於客戶的需求，因為客戶重視一定的地域靈活性；此外，也包含必要程度的政府支持。這是為了台積公司股東將價值最大化。

台積電海外布局順利，法人預期，台積電海外產能計畫穩定拉升，包含美國新廠的第二廠與第三廠等、日本熊本二廠與德國新廠等將先後加入營收貢獻後，估2028年長期海外產能（包含成熟特殊製程）等仍將達總產能占比的20%甚至更高。

先進製程方面，魏哲家已在2025年4月的法說會上指出，來自美國市場非常強勁的AI需求，包含蘋果、輝達、超微、高通與博通等，因此台積必須擴充產能。美國相關投資計畫建設完成後，台積電旗下2奈米及更先進製程產能將有約30％來自亞利桑那州晶圓廠，藉此在美國形成一個獨立的先進半導體製造聚落。

台灣大本營方面，台積電也竭盡全力擴充當中。台積電正在新竹和高雄科學園區籌備數期的2奈米晶圓廠。

台積電日前已預告，未來數年將繼續在台灣投資先進製程和先進封裝設施，透過拓展全球製造足跡並持續在台灣投資，該公司將能在未來數年繼續作為全球邏輯IC產業值得信賴的技術和產能提供者。

【看原文連結】

更多udn報導

身價8億人瑞閃婚…看護等人超可惡？律師：翻案門檻極高

櫻花妹1疏忽愛車被「大雪壓毀」 車頂凹出V字慘況曝

連喝3天也不膩！她來台嚐「神級手搖」讚南韓喝不到

白鹿「胸前挖空」直接封神！紅裙開衩氣場全開