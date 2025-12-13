熊本二廠驚傳停工！台積電：不評論市場傳聞

▲根據《日經亞洲》（Nikkei Asia）近日報導指出，台積電正重新評估日本熊本第二座晶圓廠的製程規劃。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 晶圓代工龍頭台積電近年海外佈局腳步不停歇，根據《日經亞洲》（Nikkei Asia）近日報導指出，台積電正重新評估日本熊本第二座晶圓廠的製程規劃，考慮將原定的6奈米與7奈米，直接升級至更先進的4奈米，以因應AI熱潮帶動的高階晶片需求暴增。

台積電位於日本熊本縣菊陽町的熊本二廠，今年10月完成簽約並動工，原本預計在2027年12月開始投產，專注於AI等高階應用的6奈米晶圓。

根據日媒《日經亞洲》報導指出，該廠近期工程突然暫停，大型施工設備幾乎全撤，供應商也證實收到暫停施工的通知。《日經亞洲》比對工地最新畫面發現，熊本二廠從11月重機雲集、施工繁忙，到12月初已明顯停工，多數設備已撤離。

此外，除了二廠進度調整外，台積電也暫緩替熊本一期增添設備。該廠目前生產40奈米、28奈米，以及較先進的16奈米與12奈米晶片，用於工業、車用與消費性電子。日經先前曾報導，一期至少到2026年不會擴增設備，如今更傳出台積電已通知多家供應商「2026年全年都無須新增設備」，顯示成熟製程需求疲弱、AI需求強勢轉向的新趨勢。

供應鏈人士也證實「工地確實停了」，但強調這是因應設計調整，而非資金問題。

對於日本熊本二廠的停工消息，台積電未證實或否認，僅表示日本專案將持續進行，公司不評論市場傳聞或臆測。

