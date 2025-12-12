熊本二廠驚傳停工？ 日媒曝「施工機全消失」 台積電回應了





台積電位於熊本縣菊陽町的熊本二廠，10月正式簽約動土，預計2027年12月將開始投產運作，主攻AI等高階應用市場的6奈米晶圓。不過據《日經》報導，現熊本二廠的工程突然暫停，且大型施工機具幾乎全不見，而供應商也證實接到暫停施工的通知。

報導中指出，由於台積電的大客戶如輝達（NVIDIA）等已開始投往更先進晶片的懷抱，原本計劃在熊本二廠生產的6奈米及7奈米晶片需求量下滑，台積電考慮將熊本二廠製程改為4奈米，所以廠房必須重新設計，原定2027年底的量產計畫恐被迫延後。

對於日本熊本二廠的停工消息，台積電未證實或否認，僅表示日本專案將持續進行，公司不評論市場傳聞或臆測。

