熊本地牛猛翻身 週二強震.規模上修5.8

日本週二(25日)當地時間晚間6點01分，發生規模5.8地震。(圖／翻攝日本氣象廳)

日本熊本縣阿蘇地方週二(11/25)晚間發生規模5.8強震，震央位於陸地，深度只有9公里，屬於極淺層地震，導致震度增加。此次觀測到最大震度為5強，是熊本縣2019年以來，再次出現震度5以上強震。當地傳出巨石掉落、民房倒塌等受損災情，暫未傳出死亡消息。學者表示，2016年熊本地震與這次地點相近，不排除兩者互有關聯。日本氣象廳也因此提醒，未來一週要小心強烈餘震。

傍晚時分，正是下班放鬆、享受晚餐的時候，九州突然地牛大翻身。

當地度假村飯店員工：「突然就感覺砰的一下，馬上就轟轟轟地晃起來。可能搖不到10秒吧，但是很晃。」

日本時間週二(11/25)晚上6點01分，熊本縣阿蘇地方發生劇烈搖晃，地震規模從5.7上修至5.8，震央位於陸地並未引發海嘯，但是震源深度只有9公里，導致震度增加。

氣象廳地震海嘯監視課長 海老田綾貴：「地震發生在地殼淺層處，雖然規模上不是太大的地震，但因為是淺層所以震度比較大。」

雖然搖得不久，但晃得夠大，震央附近地區仍傳出零星災情。觀測到最大震度5強的產山村，一顆巨大落石落在聯外道路中央，阻斷部分交通。

產山村度假村飯店員工：「地震剛好是用餐時間，客人基本都聚集在大廳，但是大多住客是外國籍，對地震不是那麼習慣，所以有很多人來櫃台關心狀況。」

阿蘇市震度5弱，雖然略低，但人口與建築集中，市區仍出現明顯災情。一家旅館的管線被震破，水從廁所一路不停向外流，廚房的調料瓶碎了一地。市區的餐廳也被震得一片狼藉，鍋碗瓢盆掉得滿地都是。

餐飲業者：「餐具都掉到地上，容器破掉的聲音混著房子搖晃的聲音，好可怕，只想著趕快跑。」

日本NHK電視台記者：「哇，這排也很慘。」

商品林立的藥妝店更慘，吃的、喝的、用的全被晃到地上，壞的壞、破的破，虧損只能自行吸收，還好客人、員工都安全。

藥妝店店長：「很多商品都掉落在地，很直覺感受到地震強度。當下先斷開了自動門，請客人趕快先撤到外面。(有人受傷嗎？) 這倒是沒有。」

根據當地政府目前統計，多數災情為財損，有少數民眾受傷但不危及生命。然而即便如此，不少熊本人還是陷入可怕的回憶。

熊本居民：「晚上可能又要睡不好了，會想起以前可怕的記憶。」

2016年4月，熊本縣規模7.3強震，陸地觀測到2次震度7的搖晃，「日本三大名城」之一的熊本城受損嚴重，整座城池至今仍在整修中。

日本NHK電視台記者(2016.04)：「建築屋頂部分損壞得很厲害，梁柱都被壓斷了，一樓已經完全被壓毀。」

「日本三大樓門」之一的阿蘇神社樓門倒塌，國家的重要文化財轉眼成了一堆廢材。死傷也極為慘重，包含災害關聯死，「平成28年(2016年)熊本地震」帶走了至少278人。

東京大學地震研究所教授 酒井慎一：「我認為這次的震央很靠近2016年那次，有可能是當時的餘震或有相關影響，因為這次發生區域在當時也很晃，程度上可能不相上下。」

地震研究學者警告，儘管暫時不能判定，卻也無法否定兩次地震的關聯。

氣象廳地震海嘯監視課長 海老田綾貴：「今後2-3天要注意最大震度5強左右的地震，因為這一帶曾出現頻繁地震，也請留意可能發生更強烈的搖晃。」

日本氣象廳也提醒，此次地震區域屬於地震頻繁區，未來一週要格外留意強烈餘震。

