熊本大師賽／男單首輪「寶島內戰」 周天成逆轉勝蘇力揚晉級16強

BWF超級500系列日本熊本羽球大師賽，男單首輪其中一場賽事是「寶島內戰」，世界排名第6的台灣一哥周天成，和世界排名第38的同胞蘇力揚對抗3局，周天成上演一場逆轉秀，以11比21、21比18、21比17收下16強席位。

這是周天成和蘇力揚生涯第2次在BWF賽事過招，加上今年1月馬來西亞公開賽首輪直落二勝出，周天成目前對蘇力揚2連勝。

上一站在韓國大師賽擁抱生涯首座超級賽女單冠軍的女子選手邱品蒨，熊本站賽事首輪跟周天成一樣是輸一贏二大逆轉，以16比21、21比5、21比16擊敗紐西蘭選手肖娜李，期待本站延續奪冠氣勢再創佳績。

寶島羽球女單名將戴資穎近日宣布退休，原本小戴的教練賴建誠今年開始指導邱品蒨，邱品蒨也努力吸收成長，技術也有提升，上周在超級300系列韓國大師賽女單奪冠，是小戴正式引退後首位能在BWF超級300以上賽事單打奪冠的台灣女單球員，目前世界排名第20也是現任台灣第1女單。

