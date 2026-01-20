熊本失聯直升機殘骸找到了！2台人生死不明 鏡頭疑拍下「冒黑煙墜毀」瞬間
日本熊本縣阿蘇市今天（20日）發生觀光直升機墜毀意外，機上共有1名飛行員和2名台灣籍乘客。最新消息指出，經熊本縣警方出動直升機搜尋後，已在阿蘇中岳第一火口東北側的山坡上發現機體殘骸。由於搜救人員目前仍無法靠近墜機地點，機上3人生死不明。此外，直升機墜毀前畫面也疑似曝光。
熊本NEWS報導，根據警方及消防單位表示，該架失聯的觀光直升機上午自「阿蘇卡德利動物王國（阿蘇カドリー・ドミニオン）」起飛，機上搭載1名60多歲的男性駕駛員，以及來自台灣的1男1女共3人。今天上午11時許，消防單位接獲來自智慧型手機的自動撞擊通報，隨即展開搜救行動。
直到下午4時10分左右，熊本縣警的直升機在阿蘇中岳第一火口東北側的山坡上，發現疑似墜毀的機體。經由機體編號確認，正是先前失聯的直升機。據了解，機體已嚴重損毀，目前處於無法接近的狀態，難以確認機上3人的生死。
營運公司代理商指出，該架直升機當時正執行約10分鐘的觀光航程，飛行路線包含阿蘇的米塚、草千里以及中岳火口上空，且事發當下直升機也曾發出緊急訊號。日本網友發現，熊本放送在阿蘇火山博物館架設的即時攝影機，於上午11時許曾拍下疑似失聯直升機冒著黑煙、朝地面方向移動的畫面。
針對這起意外，外交部表示，我國駐福岡辦事處已於第一時間聯繫當地政府瞭解相關情況，但阿蘇山地區受大霧影響，能見度低，搜救時間可能延長。外交部強調，已指示我國駐福岡辦事處密切注意後續發展，並與日方保持聯繫，適時提供國人必要協助。
