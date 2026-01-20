熊本失聯直升機2台人生死不明！ 40年資深機師疑失事原因曝
日本熊本縣阿蘇市20日發生觀光直升機失聯事件，一架隸屬民間公司的觀光直升機在起飛後，超過預定返回時間仍未返航，機上共搭載3人，其中包括2名台灣籍觀光客。而當天下午找到機體的殘骸，但搜救人員目前仍無法靠近墜機地點，今（21）日上午將重新搜索機上3人。
綜合日媒報導，熊本縣警察署公告，20日上午一架正在阿蘇市「阿蘇卡德利動物樂園（阿蘇カドリー・ドミニオン）」進行觀光的直升機，在預定到達時間後並未返回。警方與消防獲報後，立即派員前往阿蘇山區展開搜尋，並動員山難救助隊於阿蘇山上及中岳火口周邊進行搜索。
經過警消與自衛隊長達數小時的搜索，熊本縣警方於當天下午4時左右，在阿蘇中岳第一火口東北側的山坡上尋獲失事機體殘骸，編號確認為失聯直升機。由於機身受損嚴重，前半段機體消失，僅剩碎片散落各處，而後半段機身還可辨認，目前處於無法接近的狀態。
直升機搭載身分包含一名64歲日籍男性機師，以及2名台灣籍乘客，分別為41歲男性與36歲女性。該觀光直升機行程約10分鐘，從動物園起降，飛越草千里與阿蘇中岳一帶。事實上，該直升機型號為「羅賓遜R44（Robinson R44）」，失事航班為當天的第三趟飛行，且三趟皆由同一名機師執飛。
日媒報導指出，機師現年64歲，是擁有超過40年資深經驗的飛行員。不過，該營運公司坦言，另一架觀光直升機也曾於2024年5月在阿蘇山緊急迫降，造成3人重傷，日本國家運輸安全委員會仍在進行調查。
前日本運安會航空事故調查官楠原利行表示，出事的羅賓遜R44的確存在缺陷，機體結構不夠堅固，而且經過火山口周邊氣流容易遭遇忽上忽下的亂流，只要稍有疏忽，都可能導致直升機墜毀。
另外，有台灣網友針對此意外心有餘悸地表示，他2023年曾搭乘阿蘇火山的直升機觀光行程，不料起飛僅10多秒，突然感覺到一股冷風，轉頭才發現「門打開了」，嚇得他趕緊告知機師，並拉著機門一路撐到返抵地面，所幸當時並未發生意外。
