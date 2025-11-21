熊本市教育長來訪高雄 簽署教育合作備忘錄（MOU）

日本熊本市教育委員會遠藤洋路教育長率團來訪高雄展開教育交流行程，廿日並與高市府教育局長吳立森共同簽署教育合作備忘錄（MOU），監察委員范巽綠與高雄市十所高中、國中與國小校長也共同出席簽署儀式，雙方未來將以常態化學生互訪、教師專業對話、課程與學習成果分享及雙語教育經驗交流為主軸，深化互動合作。(見圖)

教育局今(廿一)日說明，熊本市遠藤教育長今年四月首度來訪高雄，隨即對高雄市豐沛的教育能量與熱情接待印象深刻；另高雄市三級學校校長八月也組團回訪熊本市，實地走入當地學校，加深對彼此教育文化的理解與連結。短短半年內，雙方密切互動、互信快速累積，最終促成二十所臺日學校締結合作，也突顯兩市在國際教育上的共同願景與行動力。

廣告 廣告

這次熊本市遠藤教育長來訪期間也參訪旗山國小、南隆國中、陽明國中、中山高中、彌陀國中及仁武高中等校，實地瞭解高雄市學校推動科技融入課程、食農教育、食魚教育及多元校本課程情形，另林園高中、壽山國中、加昌國小及藍田國小等校也共同參與，展現三級學校攜手推動國際教育的行動力與凝聚力。

雙方合作早已在各校間熱絡展開，彌陀國中與熊本市日吉中學校透過多次線上課程，讓學生以雙語介紹家鄉文化，培養跨文化溝通能力；壽山國中與天明中學校攜手參與學學文化創意基金會「小感動生肖彩繪活動」，學生作品將聯合於高雄市立美術館展出；陽明國中也將於十二月帶領三十五名親師生赴日本與東町中學校交流，深化實質合作。

教育局吳立森局長表示，高雄市與熊本縣、市已在之前市府合作基礎上推動多項教育交流合作，近幾年透過產業與城市治理交流，更推進彼此夥伴關係；這次教育合作也特別著重高中及國中階段的實質連結，包含中山高中與熊本縣立必由館高校、仁武高中與熊本縣立千原台高校等對應學校交流規劃，未來將透過專題發表、短期訪學、線上課程與社團合作等方式，讓學生在真實互動中培養國際理解、溝通合作與多元文化素養。

熊本市教委會遠藤教育長指出，高雄優質的教育環境和學校的創意課程，讓他留下了深刻的印象，希望未來雙方能有更多的交流機會，特別是在雙語教育、文化藝術和永續議題等領域，一起做更多新的嘗試。

高雄市與熊本縣、熊本市於二○一三年簽訂「三方國際交流備忘錄」，並於二○一七年締結為「共同友好城市」，交流互動密切。二○一六年熊本地震，高雄市及臺南市更組成「熊本加油團」赴日本熊本縣加油打氣，展現友好情誼；教育局除自二○一四年起每年定期辦理「熊本青少年大使交流」活動，也曾與熊本縣合作推動「ICT學校互連計畫」、香鬆拌飯料「御飯之友」等計畫。除了延續文化、觀光、教育等領域交流，近年雙方也開啟新創企業、科技、半導體、城市治理等專業層面交流，並持續透過官方互訪，深化產業與實務治理合作及友好情誼。

高雄市陽明國中與日本青森縣、長野縣松本市等皆有教育交流，學校齊心深化與海外學校友好情誼，並感謝家長會共同支持，營造學生跨國及跨文化交流機會，拓展學生國際視野。這次交流由學校全力策劃，五位歷任會長也共同出席，展現高雄市家長對國際教育的認同與支持，也讓熊本市教育訪團深刻體驗臺灣教育夥伴精神，從學生、老師到家長，齊心推動國際教育的熱情。