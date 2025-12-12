熊本熊要進化？台積電熊本第2廠停工，傳將改生產AI用半導體。圖／翻自台積電臉書

台積電熊本2廠才於今年10月動工，但傳出近日已經停工，原因在於原本第2廠的生產計劃有所變動，將轉為生產AI半導體，因此必須再裝設4奈米生産設備。

據《日本經濟新聞》報導，台積電熊本2廠原本主要計畫打造成為自動駕駛與其他應用的先進半導體生產中心，將量產6奈米製程半導體，比1廠製程更先進。不過受到全球純電動汽車（EV）銷量低迷等影響，半導體市場復甦遲緩，第1工廠的開工率也尚未達到最初預期。但隨著AI半導體在全球需求量大增的情況下，2廠的生產計劃將有所更動，有望導入製造先進半導體的方案，也就是目前AI用半導體主流的4奈米製造設備。

報導提到，目前AI半導體，如美國輝達等公司產品，在各國與企業之間已經是超越炙手可熱的搶購狀態。此外，日本目前對AI發展也極具野心，因此AI半導體的取得成為重大課題，如果2廠計劃得以實現，將有助於日本國內AI半導體的穩定供應。

目前，熊本台積電第2廠的建設現場已實際停工，如果確定計劃調整，原定於2027年的投産時間可能會推遲。台積電受訪時表示：「我們在日本的項目正持續推進，目前我們正與合作企業就建設工作的細節及執行計劃，進行協商中。」



