熊本直升機墜毀2台人失聯 林佳龍：我駐處長已到現場代總統慰問

針對日本熊本的觀光直升機意外搜救進度，林佳龍今天（21日）受訪表示，我駐處處長已到現場代總統慰問。（圖／陳凱貞攝）

日本熊本縣阿蘇火山一架載有2名台灣遊客及1名日籍駕駛的觀光直升機於昨日失聯，直升機殘骸疑出現在阿蘇中岳第一火口內，日方全力搜救。對此，外交部長林佳龍今天（21日）受訪表示，我駐館已抵達現場，並聯繫上家屬，也代表總統賴清德、行政院長卓榮泰等表達慰問，外交部接下來也會做好後續工作。

日本熊本縣阿蘇市20日上午發生觀光直升機失聯事故，警消下午在阿蘇山中岳第一火山口周邊，發現直升機機體嚴重毀損。機上共載有3人，包括2名台灣籍觀光客與1名駕駛，搜索行動在昨天入夜後因天色昏暗暫停，日本警消今天也持續擴大搜尋範圍。

針對日本熊本的觀光直升機意外搜救進度，林佳龍受訪時說，駐福岡辦事處長陳銘俊已經到現場，並跟家屬有接觸，也代表賴清德、卓榮泰等表達慰問，也感謝救災團隊，外交部除第一時間就密切注意此事外，接下來也會做好後續的工作。

此外，宏都拉斯總統當選人阿斯夫拉（Nasry Asfura）曾主張與台灣恢復邦交，其就職典禮將於本月27日舉行，林佳龍表示，宏都拉斯經歷民主選舉，產生新的總統跟政府，我方也期待未來兩國關係能有很好的發展。



